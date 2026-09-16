Una mujer herida grave al sufrir un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 83 años, ha resultado herida de carácter grave al sufrir un atropello en la calle León y Castillo con Castrillo, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 12.25 horas y hasta la zona se ha trasladado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobaron que la mujer presentaba inicialmente diversos traumatismos de pronóstico grave, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo el personal del SUC atendió en el lugar a una mujer, de 40 años, con un problema de salud de carácter leve, por lo que fue trasladada en ambulancia básica al centro de salud Canalejas.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, cuyos agentes regularon el tráfico e instruyeron el atestado correspondiente.