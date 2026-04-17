Una mujer herida moderada al sufrir una caída en el acceso al Roque Nublo, en Tejeda (Gran Canaria)

Archivo - Vistas desde el Roque Nublo en Gran Canaria. Turismo, senderismo, naturaleza - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 74 años, ha resultado herida de carácter moderada al sufrir una caída en el sendero de acceso al Roque Nublo, en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 13.38 horas de este viernes en dicho lugar, hasta donde se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que le prestaron la primera atención a la afectada y, tras proceder a su rescate, la evacuaron hasta la zona donde se encontraba el personal de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Seguidamente el personal del SUC comprobó que la mujer presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Policía Local, que colaboraron con los servicios intervinientes.