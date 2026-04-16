Una mujer herida moderada tras sufrir una caída en el barranco de Azuaje, en Moya (Gran Canaria)

Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 68 años, ha resultado herida de carácter moderada tras sufrir una caída en el barranco de Azuaje, en el municipio de Moya (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 12.12 horas de este jueves y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, ya que la mujer había sufrido una caída en un lugar de difícil acceso para los recursos terrestres y precisaba asistencia sanitaria.

De esta forma, tras prestarles los bomberos una primera atención, evacuaron a la afectada hasta la zona en la que se encontraba el personal de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobó que la mujer presentaba traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona.