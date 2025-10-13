Una mujer herida moderada al sufrir una caída en un sendero de Vallehermoso (La Gomera)

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA (LA GOMERA), 13 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 71 años, ha resultado herida de carácter moderado al sufrir una caída en un sendero en Vallehermoso, en La Gomera, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido este domingo, en un sendero próximo a la vía CV-18, en la zona del Barranco de Arure del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, ya que la mujer había caído en una zona de difícil acceso por tierra.

Los rescatadores trasladaron a la afectada hasta la helisuperficie del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe con un traumatismo en extremidad superior de carácter moderado, haciéndose cargo de su asistencia el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y traslado al servicio de urgencias.

Por su parte, bomberos voluntarios de Valle Gran Rey, así como efectivos de Medio Ambiente y agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta la zona del rescate y colaboraron con el resto de servicios de emergencias.