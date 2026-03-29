Una mujer herida moderada al volcar su turismo a su paso por El Sauzal (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 39 años, ha resultado herida de carácter moderado al volcar su vehículo en la TF-152, a su paso por El Sauzal, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este sábado y hasta la zona se trasladaron efectivos de bomberos del Consorcio de Tenerife, que liberaron a la mujer, y el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la afectada que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital San Juan de Dios.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de mantenimiento de carreteras, que limpiaron la vía, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron el atestado oportuno.