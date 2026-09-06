Una mujer resulta herida al ser atropellada en la Avenida Parque Central de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años resultó herida sobre las 23.45 horas de este sábado al ser atropellada en la Avenida Parque Central de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió a la afectada de un traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que fue estabilizada y trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Mientras, agentes de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de regular el tráfico en la vía y de realizar el atestado correspondiente.