Mujeres de la comunidad ucraniana en Canarias visitan el Parlamento y reflejan su situación actual en las islas

Mujeres de la comunidad ucraniana en las islas visitan el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha recibido este viernes a una representación de asociaciones de la comunidad ucraniana en Canarias, con especial presencia de mujeres que quisieron trasladar su realidad tras el inicio del conflicto bélico en Ucrania.

Durante el encuentro, expusieron la situación que viven muchas familias, marcada por una "monoparentalidad forzosa", al permanecer los cónyuges en su país debido a la guerra, una circunstancia que estaría generando importantes retos sociales, económicos y emocionales para quienes han tenido que rehacer su vida en las islas.

La presidenta de Ucranianos en Canarias, Olesya Lylak, ha señalado que actualmente residen cerca de 8.000 personas ucranianas en Canarias, una cifra que se ha triplicado desde el inicio del conflicto, lo que reflejaría el impacto directo de la guerra en el archipiélago.

La visita tuvo como objetivo dar visibilidad a esta realidad y abrir vías de diálogo institucional para seguir avanzando en apoyo y reconocimiento a la comunidad ucraniana en las islas.