Municipios canarios reclaman al Gobierno regional la inversión necesaria para climatizar los centros educativos

Sesión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Fecam en El Rosario (Tenerife) - FECAM

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) ha acordado este viernes reclamar al Gobierno de Canarias que acometa las inversiones necesarias para dotar de sistemas de climatización a los centros educativos, previo estudio de las necesidades existentes.

La FECAM ha celebrado este viernes en El Rosario la sesión ordinaria de su Comité Ejecutivo, en la que alcaldes y alcaldesas de Canarias han analizado diferentes asuntos de especial relevancia para las administraciones locales y han adoptado acuerdos en diferentes materias, según ha informado en una nota.

En relación a la petición formulada este viernes, la presidenta de la FECAM ha recordado que las entidades locales tienen competencias en materia de mantenimiento de los centros, pero ha advertido que "no se puede mantener algo que no existe", en referencia a los colegios que actualmente carecen de sistemas de climatización.

EL FDCAN

La financiación local ha sido otro de los asuntos centrales de la reunión, especialmente en relación con el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). A este respecto, la FECAM ha presentado alegaciones al borrador trasladado por el Gobierno de Canarias y continúa pendiente de mantener una reunión con la Presidencia del Ejecutivo autonómico para consensuar el documento junto con los cabildos.

La Federación ha defendido, asimismo, que los ayuntamientos puedan disponer de, al menos, el 40% de la financiación correspondiente, siguiendo el criterio aplicado a los tributos incluidos en el Bloque de Financiación Canario.

Mari Brito ha señalado que este porcentaje todavía no está garantizado, por lo que ha asegurado que la Federación continuará defendiendo una financiación que permita a los municipios contar con los recursos necesarios para prestar adecuadamente sus servicios.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

El Comité Ejecutivo también analizó la situación de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) y la necesidad de avanzar en los procedimientos que permitan contratar al personal directivo y docente necesario para su puesta en marcha.

Informa la FECAM que se trabaja junto al Servicio Canario de Empleo para disponer de unas bases que faciliten estas contrataciones y permitan que los programas puedan comenzar lo antes posible.

La Federación ha realizado diferentes propuestas dentro de este proceso y confía en que los trabajos desarrollados permitan agilizar la puesta en marcha de estos instrumentos de formación y empleo en los municipios.

Otro de los asuntos analizados ha sido la regulación de los sistemas de seguridad, salvamento y socorrismo en las playas de Canarias. En este ámbito, la FECAM viene reclamando durante el actual mandato la aprobación de una norma que establezca obligaciones y competencias "claras" de las administraciones locales en esta materia.

La Federación considera necesario disponer de un marco jurídico actualizado que aporte seguridad a los ayuntamientos y permita establecer de manera precisa los sistemas de salvamento y socorrismo que deben implantarse en las playas.

Mari Brito ha anunciado que la FECAM intensificará esta reclamación ante la "ausencia", hasta el momento, de una regulación específica que dé respuesta a las necesidades de los municipios.