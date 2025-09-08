El Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife lanza su plan educativo con visitas guiadas y talleres didácticos

El consejero de Empleo y Educación del Cabildo, Efraín Medina (c), en la presentación del plan educativo del MAIT - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT), dependiente del Cabildo de Tenerife, refuerza su compromiso con la educación y la difusión del patrimonio cultural con su Plan Educativo Escolar 2025-2026.

La programación, dirigida a todos los niveles educativos, contempla visitas guiadas al museo, talleres didácticos y actividades en los propios centros escolares, con el objetivo de que el alumnado de la isla conozca, valoren y experimenten los oficios tradicionales de Canarias, en diálogo con la artesanía iberoamericana.

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, comentó en la presentación que desde el Cabildo siguen "apostando por la educación como herramienta de transformación social, divulgación y cohesión social".

En su opinión, "la artesanía no solo representa nuestra identidad y nuestro pasado, sino que también es una oportunidad de futuro, vinculada a la sostenibilidad, la innovación y el empleo".

Asimismo, remarca el papel del museo como espacio de aprendizaje ya que "el MAIT es un lugar privilegiado para la transmisión de conocimientos, un museo carece de sentido si no logra comunicar, inspirar y educar".

Con esta programación, prosiguió, "reforzamos el vínculo entre cultura, tradición y educación".

Este año como novedad, se incorporan a las acciones educativas del MAIT un nuevo recurso didáctico: 'Las artesanías del MAIT', guías didácticas entorno a dos oficios artesanos tradicionales, la Alfarería Tradicional en Tenerife y los instrumentos musicales de percusión.

De igual manera, se ofrecen dos nuevos oficios artesanos tradicionales para trabajar en los centros escolares a partir de la ESO: Cestería de Palma e Instrumentos Musicales de Percusión.

Asimismo, se incluye una variante de la temática de los tintes naturales a través de un taller que consistirá en la elaboración de tinta caligráfica/acuarela a partir de la cochinilla.

El programa educativo se articula en dos ejes: Didáctica en el Museo (La Orotava), con visitas guiadas adaptadas a cada etapa educativa con la posibilidad de incidir en una temática u oficio específico, más talleres prácticos de Juguetería; barro; joyería; Muñequería; Tintes Naturales; Alfarería Tradicional o máscaras y Didáctica en los Centros Escolares, a través de jornadas de artesanía con demostraciones en vivo y talleres prácticos impartidos por maestros artesanos.

Además se incluye una parte teórica y otra práctica con artesanos del oficio con dos nuevas temáticas: Cestería de Palma e Instrumentos Musicales de Percusión para los niveles de ESO, Bachillerato y Formación Profesional y en grupos reducidos de máximo 25 participantes por sesión.

La convocatoria se hará pública a todos los centros educativos de Tenerife, abriéndose el plazo de solicitud el 15 de septiembre de 2025, hasta completar disponibilidad.