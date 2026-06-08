El Museo Canario analiza el uso de la inteligencia artificial en la gestión del patrimonio documental

El Museo Canario celebrará en junio sus III Jornadas de Patrimonio Documental - CEDIDO POR EL MUSEO CANARIO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Canario ha inaugurado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria sus III Jornadas de Patrimonio Documental que, bajo el título 'Recursos y procedimientos digitales', analiza la aplicación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la gestión de fondos históricos.

Según ha informado la sociedad científica, este foro se desarrolla en el marco del proyecto de divulgación científica y cultural 'Un Patrimonio Único', patrocinado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, y cuenta con la colaboración del Archivo Provincial de Las Palmas 'Joaquín Blanco'.

Al respecto, el director de El Museo Canario, Daniel Pérez Estévez, ha sido el encargado de abrir estas sesiones, mientras que la conferencia inaugural ha corrido a cargo de Álvaro Cuéllar González, especialista en técnicas de inteligencia artificial y lingüística computacional de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ha abordado la relación entre el patrimonio documental y la tecnología en su ponencia 'Patrimonio documental e inteligencia artificial: una mirada tecnoptimista'.

Durante la primera jornada, los participantes han analizado herramientas como la transcripción automática, la estilometría, la automatización de procesos técnicos y la digitalización de prensa histórica.

El programa de este lunes incluye también la intervención de Tanausú Pérez García, técnico de El Museo Canario, sobre la implementación de herramientas digitales en la colección hemerográfica de la institución, así como una visita guiada al Archivo Histórico Provincial de Las Palmas 'Joaquín Blanco'.

Por la tarde, las ponencias han continuado con las intervenciones de Fátima García López y Ana María Morales García, de la Universidad Carlos III, y de Ricardo Santos Muñoz, representante de la Biblioteca Nacional de España, quienes han debatido sobre los mitos y realidades de la inteligencia artificial en las bibliotecas patrimoniales.

Finalmente, la jornada del martes se centrará en las denominadas 'colecciones olvidadas'. En esta sesión, el doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Víctor Manuel Bello Jiménez analizará la reconstrucción del fondo documental del marquesado de Lanzarote, mientras que Kevin Rodríguez Wittmann, de la Universidad de La Laguna, expondrá el valor de las colecciones cartográficas en la investigación histórica.