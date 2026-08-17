El Museo Canario pone en marcha la herramienta 'MuseIA', su asistente virtual de inteligencia artificial

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Canario ha puesto en marcha 'MuseIA', un asistente virtual basado en inteligencia artificial que ya está disponible en la página web de la Sociedad Científica.

En un comunicado, el centro ha indicado que esta herramienta nace con el objetivo de facilitar el acceso a la información y acompañar a las personas antes y durante su visita, ofreciendo respuestas a sus preguntas y recursos adaptados a sus intereses.

De esta manera, la tecnología se incorpora como una nueva vía para acercarse a las colecciones, las exposiciones y al conocimiento sobre la historia y el patrimonio arqueológico y documental de las Islas Canarias.

A través de la web, quienes interactúen con 'MuseIA' podrán obtener información útil para preparar su visita, resolver dudas y conocer con antelación aspectos relacionados con El Museo Canario, sus contenidos y servicios.

Por su parte, la herramienta está diseñada para ofrecer una experiencia sencilla y cercana, y puede atender consultas en diferentes idiomas, facilitando también a los visitantes internacionales el acceso a la información.

Entre sus posibilidades, 'MuseIA' permite realizar consultas sobre las colecciones y piezas del museo, la historia de Canarias y su contexto cultural, así como profundizar en aquellos contenidos que despierten un mayor interés.

También puede proponer recorridos y contenidos temáticos para ofrecer una experiencia más personalizada y favorecer una aproximación dinámica al patrimonio.

La incorporación de esta tecnología responde, además, al compromiso de El Museo Canario con una cultura cada vez más accesible e inclusiva. Las herramientas de asistencia mediante voz, lectura de contenidos y otros recursos digitales amplían el acceso a la información y facilitan la experiencia a diferentes perfiles de visitantes.

Finalmente, 'MuseIA' tiene también una dimensión educativa, ya que puede servir como recurso complementario para estudiantes, docentes y familias.