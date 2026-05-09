MV Hondius prevé llegar a Tenerife durante la madrugada del domingo y la evacuación sería desde el mediodía

PRAIA, May 6, 2026 -- The Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off Praia, Cabo Verde, May 6, 2026. Cabo Verde on Wednesday carried out an air evacuation of three passengers suspected of hantavirus infection from the Dutch cruise ship MV Hondius, wh - Elton Monteiro / Xinhua News / Europa Press / Cont

Son las estimaciones iniciales que manejan tanto el armador como las autoridades y que podrían sufrir variaciones

Hay 147 personas de 24 países en el crucero, ninguno con síntomas, y se evacuarían unas 110

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El crucero 'MV Hondius' alcanzará previsiblemente las aguas de la isla de Tenerife durante la madrugada de este domingo sin personas con síntomas de contagio por hantavirus y fondeará en el Puerto de Granadilla para que, en principio, comience la evacuación de pasajeros y parte de la tripulación a partir del mediodía.

Aunque podría haber modificaciones, se trata de las estimaciones iniciales que manejan tanto el armador del barco para su llegada como las autoridades para el inicio del protocolo de desembarco por nacionalidades y posterior traslado a pista del Aeropuerto de Tenerife Sur para tomar un vuelo en los aviones que hayan movilizado los diferentes países que tienen nacionales en el buque.

Según el último comunicado de 'Oceanwide Expedition', en la actualidad hay 147 personas de 24 nacionalidades diferentes en el 'MV Hondius', de los que 60 pertenecen a la tripulación y 87 son pasajeros.

De ellos, se evacuarán 110 personas y quedará a bordo parte de la tripulación para poder continuar hasta el país de origen del crucero, Países Bajos.

La nacionalidad más numerosa en el barco es la Filipina, con 38 personas (todos tripulación); seguida de Reino Unido (22); Estados Unidos (17); España (14); Países Bajos (13); Alemania (6); Ucrania y Francia con cinco cada uno; Australia y Canadá con cuatro; Turquía (3); e India, Bélgica e Irlanda con dos.

De igual modo, Rusia, Portugal, Polonia, Montenegro, Guatemala, Argentina, Grecia, Italia, Japón y Nueva Zelanda tiene a una persona cada país en el crucero.

En concreto, el fondeo se realizará en un lugar dentro del recinto portuario que han determinado la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Capitanía Marítima como lugar más seguro para la operación de desembarco de los pasajeros, que se prevé llevar a cabo en zodiacs, ha informado el Gobierno de España.

DESEMBARCO POR NACIONALIDADES

El desembarco se realizará por nacionalidades y los pasajeros saldrán del crucero cuando el avión movilizado por los respectivos países esté ya preparado en el aeropuerto para despegar y las personas serán trasladadas directamente en guagua hasta el avión.

En cuanto al 'MV Hondius', de bandera de Países Bajos, el Gobierno de Canarias, ya señaló tras una reunión con el cónsul honorario neerlandés, Stan Weytjens, que el país se ha comprometido a que el buque prosiga su trayecto hasta su lugar de origen lo antes posible tras finalizar el desembarco de los pasajeros.

Por su parte, para el Ejecutivo canario, la operativa aérea sigue siendo uno de los principales "puntos críticos" de la operativa, ya que esta debe realizarse en un "único" movimiento, y estará sujeta a la disponibilidad de vuelos de evacuación.

Al respecto, casi todos los países ya habrían concretado cuáles serán los aviones en los que embarcarán sus nacionales y todos ellos serán convocados para estar operativos en Tenerife Sur entre el sábado noche y el domingo a primera hora.

Para coordinar la operativa, habrá un puesto de mando avanzado en el puerto y otro en el aeropuerto, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajarán este sábado a Tenerife para supervisar el desarrollo del protocolo de evacuación.

EL GOBIERNO ASEGURA QUE NO ES UNA DECISIÓN UNILATERAL

Fuentes del Gobierno de España han defendido que el traslado a Canarias del crucero procedente de Cabo Verde responde a una obligación derivada del Reglamento Sanitario Internacional y a una decisión coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), descartando que se trate de una elección unilateral del Ejecutivo o de Canarias.

El informe sostiene que Cabo Verde no dispone de capacidad hospitalaria suficiente para gestionar un brote de alta peligrosidad, mientras que España cuenta con unidades especializadas, medios de evacuación medicalizada y hospitales de referencia en Canarias preparados para enfermedades importadas.

El Gobierno entiende que la evacuación de los pacientes con Hantavirus en Cabo Verde no constituye una alternativa óptima ni desde el punto de vista jurídico, ya que la decisión corresponde a la OMS y España queda obligada a actuar; ni desde el técnico-asistencial porque Canarias y la red hospitalaria española disponen de capacidades muy superiores al país africano; ni desde el operativo-comunitario porque solo desde territorio UE puede activarse el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Finalmente, el informe concluye que el desembarco en Canarias responde, por tanto, "a una decisión técnicamente fundamentada, jurídicamente obligada y éticamente correcta".