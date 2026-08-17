Nacen cuatro crías de nutria asiática de uñas cortas en Loro Parque, en la isla de Tenerife

Cría de nutria asiática de uñas cortas en Loro Parque (Tenerife) - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque ha registrado recientemente el nacimiento de cuatro crías de nutria asiática de uñas cortas (Aonyx cinereus), un acontecimiento especialmente relevante por la delicada situación que atraviesa esta especie y por su importancia dentro del programa de reproducción ex situ de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Se trata de los primeros nacimientos provenientes de la pareja formada por Arielle, la madre, y Rudolf, el padre. Dicha pareja se formó en base a su compatibilidad y alto valor genético en el marco del programa, según ha informado este lunes el grupo empresarial en una nota de prensa.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a cuatro nuevas crías de nutria asiática de uñas cortas. Este nacimiento supone un importante paso dentro del programa europeo de reproducción de esta carismática y amenazada especie", ha explicado Mike Jordan, director zoológico de Loro Parque.

Por su parte, Wolfgang Kiessling, presidente de Loro Parque, ha destacado el valor que acontecimientos como este tienen para la misión de la institución: "Cada nacimiento es también una oportunidad para recordar la responsabilidad que tenemos de proteger a los animales y sus hábitats".

"Los zoológicos modernos desempeñamos un papel fundamental en la conservación, la investigación y la educación, y estas crías representan precisamente ese compromiso con el futuro de la biodiversidad", ha añadido.

SOBRE LA ESPECIE

La nutria asiática de uñas cortas está catalogada como Vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que significa que se enfrenta a un riesgo alto de extinción en la naturaleza. Sus poblaciones han disminuido más de un 30% desde la década de 1990 y, en algunas zonas de su distribución histórica, la situación resulta especialmente preocupante.

Este es el caso del sur de China, donde la especie llegó a ser numerosa y, sin embargo, su presencia solo ha sido constatada en tres ocasiones durante los últimos 20 años.

Su hábitat natural se encuentra en humedales, pantanos y lagos del sudeste asiático. La pérdida y degradación de estos ecosistemas, junto con la contaminación, se encuentran entre las principales causas de su declive. A estas amenazas se suman la caza por su piel y la persecución por parte de pescadores.

NACIMIENTO EN LORO PARQUE

Las crías de nutria asiática de uñas cortas nacen en un estado muy temprano de desarrollo. Pesan apenas unos 40 gramos y miden alrededor de diez centímetros, llegan al mundo completamente ciegas y sin dientes y, normalmente, permanecen en el nido hasta aproximadamente las diez semanas de edad.

Posteriormente, son los propios progenitores quienes les enseñan a desenvolverse en el agua y a nadar, un comportamiento que refleja el fuerte vínculo familiar característico de esta especie.

Las nutrias asiáticas de uñas cortas son animalessociales que viven en grupos familiares. Es habitual que las crías permanezcan junto a sus progenitores y que, cuando crecen, colaboren en el cuidado de sus hermanos más jóvenes. Además, destacan por su carácter activo y juguetón y por ser animales especialmente vocales.

Destacan, asimismo, que el nacimiento de estas cuatro crías refuerza la participación de Loro Parque en los esfuerzos coordinados por mantener las poblaciones de la especie bajo cuidado humano y frenar su extinción, mientras contribuye a sensibilizar sobre las amenazas que esta afronta en su hábitat natural.