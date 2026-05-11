NC-BC afea la "irresponsabilidad" y falta de "sensibilidad" de Clavijo ante el 'Mv Hondius'

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos - NC-BC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha defendido que Canarias, su ciudadanía y sistema sanitario, haya demostrado "estar a la altura" durante la crisis sanitaria generada por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, frente a la "irresponsabilidad y boicot" de Fernando Clavijo.

En una nota de prensa, la formación política considera que la actuación inicial del Ejecutivo estatal fue "claramente mejorable", especialmente en las primeras horas de la crisis, donde, a su juicio, "faltó agilidad informativa y una comunicación más clara y coordinada" con las instituciones canarias.

Sin embargo, y en una apelación al presidente canario Fernando Clavijo, "una cosa es exigir información, coordinación y garantías para Canarias" y otra "utilizar una crisis sanitaria para alimentar el miedo, la confrontación y la desinformación, que manipula y con actitudes antiinstitucionales".

"Su comportamiento está muy alejado de lo que se espera de un presidente del Gobierno", ha añadido.

La formación ha recordado que se trata de una crisis sanitaria que afecta a seres humanos, con personas enfermas e incluso fallecidas. Además, puntualizan, las actuaciones emprendidas en las últimas horas se regulan por normas y convenios internacionales, así como a principios básicos de solidaridad.

"UN OBSTÁCULO"

"Más allá de la gestión más que mejorable, sobre todo en las primeras horas, del Gobierno de España, Clavijo ha actuado más como un obstáculo que como parte de un dispositivo orientado a buscar la mejor solución posible a una crisis sanitaria", ha denunciado el dirigente canarista.

Para el responsable del nacionalismo progresista, uno de los momentos "más lamentables y vergonzosos" fue la negativa a autorizar el fondeo del barco, una decisión que a su juicio "retrata" la dimensión de un presidente que "no representa lo que Canarias ha sido históricamente como pueblo solidario y abierto".

Ha considerado que existe un "abismo" entre quien debe velar por garantizar que cualquier actuación que afecte al Archipiélago se haga desde la "coordinación, la transparencia, le lealtad institucional y las máximas garantías para la población", y quién actúa desde la "insensibilidad, el engaño y el uso político del miedo".

Lamentó Campos que, durante esta crisis, "ni una sola vez" el jefe del Ejecutivo canario realizara un llamamiento claro a la calma. Algo que, para el portavoz parlamentario de NC-BC, es "lo primero que debe hacer cualquier dirigente responsable en una situación sanitaria de estas características".

FALTA DE "SENSIBILIDAD"

En iguales términos se refirió al denunciar que "tampoco" mostró, "en algún momento, sensibilidad" hacia las personas afectadas que necesitaban de atención sanitaria y cooperación institucional.

Nueva Canarias ha reiterado un mensaje de calma a la población, buscar siempre la opinión y recomendaciones de los expertos sanitarios y científicos, quienes desde el "conocimiento, la mesura y la solvencia profesional" habrían dejado claro que el riesgo "es mínimo" si se actúa en base a protocolo y con operativos de coordinación.