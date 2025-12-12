NC-bc presenta un voto particular a los presupuestos por vulnerar derecho de la UE con las ayudas a plataneros palmeros

Archivo - Luis Campos, portavoz parlamentario de NC - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Luis Campos, anunció este viernes la presentación de un voto particular contra una disposición adicional en los presupuestos para 2026 "palmaria y evidentemente contraria al derecho de la Unión Europea (UE)" al no requerir el informe de la Dirección General de Asuntos Europeos.

Campos se refiere concretamente a la disposición adicional 46 bis incluida en el dictamen, con los votos de los grupos que sostienen al Gobierno, y que "pone en riesgo" la seguridad jurídica y patrimonial de más de 5.000 agricultores plataneros de La Palma que pueden verse obligados a devolver las ayudas recibidas.

Luis Campos registrará el voto el próximo lunes después de que la Mesa de la Cámara haya rechazado la solicitud de NC-bc de emitir un informe jurídico sobre la legalidad de la enmienda relativa a las ayudas al plátano en la isla palmera.

La Mesa desechó la solicitud del grupo canarista, según Campos, al considerar que este órgano "no tiene competencias para emitir informes de legalidad" sobre enmiendas incorporadas al proyecto de ley.

No obstante, afirmó que NC-bc, conforme al artículo 136 del Reglamento, puede formular un voto particular que será defendido en el pleno del próximo martes, previa a la votación final de la ley.

En ese sentido, aseguró que el voto se fundamentará en los mismos argumentos jurídicos expuestos en la solicitud rechazada y cuyo eje principal es que la disposición adicional 46 bis es "palmaria y evidentemente contraria al derecho de la Unión Europea" que regula estas ayudas de Estado.

Una normativa que, como explicó el portavoz, es de obligado cumplimiento para todas las administraciones estatal y territoriales.

Campos subrayó que la "maniobra" impulsada por el gabinete de Clavijo y culminada por CC, PP, ASG y AHI no solo vulnera las reglas de la UE sino que además "pone en peligro" a más de 5.000 plataneros palmeros.

"Los productores cobrarán ahora, pero con el enorme riesgo", insistió en su advertencia, "de tener que devolver las ayudas con intereses cuando la Comisión Europea verifique que no se han respetado los reglamentos europeos".

DEFENDER LA SEGURIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIAL

El diputado nacionalista insistió en que la decisión de NC-bc tiene un objetivo principal que pasa por defender "la seguridad jurídica y patrimonial" de los agricultores plataneros de La Palma.

"No vamos a permitir que sean expuestos a un riesgo gravísimo solo para sacar adelante una medida políticamente oportunista e incompatible con el derecho europeo", señaló.

Campos recordó que los grupos incorporaron esta medida mediante el registro de una enmienda (116) en lugar de ser incluida en el articulado del proyecto de ley para "evitar deliberadamente" los informes preceptivos de legalidad de los órganos de la comunidad (Servicios Jurídicos, Secretarías Generales y Comisión de Secretarios).

A lo que se sumó, añadió en su exposición, que una posterior enmienda in voce (P-50) de los mismos grupos añadía un nuevo apartado cuyo objetivo era suprimir incluso el informe obligatorio de compatibilidad con las normas europeas de competencia que debe emitir la Dirección General de Asuntos Económicos con la UE, tal y como establece el decreto 100/1999.

Para NC-bc, "estamos además ante un intento sin precedentes de anular los controles diseñados para garantizar que las ayudas públicas cumplan la normativa europea".

En su opinión, "es un procedimiento muy peligroso para los agricultores por ser ilegal".