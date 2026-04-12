Una niña de doce años herida grave al caer desde unos cuatro metros en el Charco de los Azulejos (Gran Canaria)

El helicóptero del SUC - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una niña de doce años ha resultado herida grave al sufrir una caída desde unos cuatro metros de altura en la tarde de este domingo en el Charco de los Azulejos, dentro del municipio de Mogán (Gran Canaria).

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que agrega que los hechos tuvieron lugar alrededor de las 16.00 horas cuando un grupo de sanitarios que estaba de ruta por la zona alertó de una menor accidentada con un traumatismo craneoencefálico grave.

Los mismos añadieron que la habían valorado y la mantenían tumbada con inmovilización manual hasta la llegada de los recursos de emergencias.

Desde la Sala del 112 Canarias, y debido a la dificultad de acceder al lugar por tierra, se activó a Protección Civil de Mogán, bomberos del Consorcio, Policía Local y un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

El recurso aéreo rescató a la niña y la trasladó hasta el Campo de Fútbol de Veneguera, donde se realizó transferencia con un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal la inmovilizó para evacuarla hasta el Hospital Universitario Materno Infantil.

Por su parte, en el centro hospitalario, el pediatra de Urgencias ya esperaba su llegada tras ser informado por el coordinador sanitario del 112 Canarias.

Finalmente, los efectivos de bomberos y de Protección Civil colaboraron en las maniobras de rescate y aseguraron la toma de los dos helicópteros en Veneguera.