Un niño de 6 años herido moderado al caer con su patinete en Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 6 años ha resultado herido de carácter moderado al caer con su patinete en Arona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo en la calle Lanzarote del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el pequeño presentaba, inicialmente, un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado.

Por ello, el niño fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital del Sur. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente.