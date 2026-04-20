Normalidad y sin colas en la apertura del proceso de regularización de migrantes en Canarias

Sede de Correos en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La apertura del proceso de atención presencial para la regularización extraordinaria de personas migrantes en Canarias --que se estima afectará a unas 40.000 personas-- se ha iniciado este lunes con total normalidad y sin colas tanto en 24 oficinas de correos del archipiélago como en las instalaciones de la Seguridad Social.

Tanto el proceso de cita previa como la tramitación telemática y la amplitud del plazo, dado que el proceso está abierto hasta el 30 de junio, han permitido que la jornada se desarrolle sin incidencias, más allá de alguna cola a primera hora la mañana en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para solicitar certificados y las quejas por sobrecarga laboral de los sindicatos.

Por la sede de Correos de Santa Cruz de Tenerife ha habido un goteo de solicitantes durante la mañana que han destacado especialmente su alegría por la medida para poder tener derechos reconocidos y sumarse al mercado laboral ordinario y también ayudar a la economía española cotizaciones y pago de impuestos.

Uno de ellos es Gabriel, venezolano de 23 años, que llegó a la isla hace dos años y medio y aunque ha admitido que en España es "difícil regularizarse", reconoce que tiene un hermano en Estados Unidos "y es mucho peor, más difícil que aquí".

Ha valorado el histórico vínculo que España "siempre ha tenido" con Venezuela lo que les da "muchas oportunidades" y le ha permitido "sobrevivir", pues ha podido trabajar, y espera que con este proceso aumenten sus oportunidades. Su sueño, como amante de los gimnasios, es dedicarse a la nutrición y la dietética.

Ha señalado que vino a Tenerife porque cuenta con familia en la isla dado que su abuela vivió muchos años aquí, y ante la expectativa de seguir en Venezuela, ha señalado, "lo primero que quieres es cualquier otra cosa, cualquier otra opción es buena".

Gabriel se ha confesado "encantado" con la isla de Tenerife dado que hay "tantas cosas en común" con Venezuela que se siente como "en casa" y ha avanzado que aún está con la fase inicial de todo el proceso pues no sabía ni como conseguir una cita. "Hay que hacer las cosas como son", ha comentado.

TENER "TODO AL DÍA"

En esa línea ha dicho que vino a Correos desde extranjería a "pedir más información y saber cuáles son los requisitos" porque se escuchan muchas cosas sobre los certificados "pero al final uno tiene que venir aquí y pedir las cosas como son para uno saber qué es lo que realmente necesita".

Gabriel ha indicado que lo tiene "todo al día" pero entiende que habrá personas que "a lo mejor pierden su pasaporte" o "tienen problemas" con los antecedentes penales. "Gracias a Dios que tengo todo", ha explicado.

No ha ocultado que conseguir trabajo "no es fácil" en su situación actual pero la familia le ha "apoyado mucho" y ha logrado hacer "trabajitos" a través de amigos que le han permitido ir "tapando huequitos por ahí".

Con todo, ha señalado que lo más difícil es encontrar una vivienda porque "tienes que tener papeles" para hacer un contrato de alquiler. "Quisiera independizarme, claro, por supuesto", ha agregado.

Desde CCOO, aunque han valorado que la regularización es una medida social que "había que hacer", se han posicionado "en contra" del modelo elegido, con pocas oficinas de Correos y escasa formación e información para los trabajadores. "No se ha hecho bien", han detallado desde el sindicato.

Las citas presenciales se atienden en más de 370 oficinas de Correos en toda España, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que no se atenderá sin cita previa y en que se han habilitado horarios específicos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas.

Las solicitudes se pueden presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16.00 a 19.00 horas; en Correos, de 8.30 a 17.30 horas y en las oficinas de extranjería de 16.00 a 19.00 horas.