Nueve ofertas pujan por las obras del tercer carril de la TF-5 con un coste de 66,4 millones

Archivo - TF-5 a la altura de Guamasa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias informa este miércoles de que nueve licitadores se presentaron al concurso de ejecución de las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.

Esta es una actuación estratégica para mejorar la capacidad, la seguridad y la fluidez de uno de los corredores con mayor intensidad de tráfico de Canarias, y cuenta con un presupuesto base de licitación asciende a 66.401.344,71 euros, IGIC incluido.

Las empresas que han presentado oferta para el desarrollo de esta intervención son Acciona; Asch Infraestructuras-Transformaciones y servicios S.A. (TRAYSESA); Sando- El Silbo; Dragados-Señalizaciones Villar; FCC; Ferrovial Construcción S.A-ASYOTA; OHLA-Agrupación Guinovart Obras y Servicios; Sacyr-Darias-Sabina; Satocan S.A.-Vías y Construcciones.

La actuación en Guamasa supondrá un incremento significativo de la capacidad de la TF-5 en sentido Santa Cruz de Tenerife, al pasar de dos a tres carriles en este tramo, lo que permitirá absorber una mayor intensidad de tráfico y mejorar las condiciones de circulación en uno de los puntos más congestionados de la red viaria insular, detalla la Consejería en una nota.

El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto del Norte, lo que permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur.

Esta nueva configuración sustituye el actual esquema, basado en un único enlace, por un sistema más eficiente con accesos diferenciados.

De este modo, los vehículos procedentes del norte accederán al aeropuerto a través del nuevo enlace del aeropuerto, en lugar de continuar hasta San Lázaro como ocurre en la actualidad.

Esta reorganización permitirá que parte del tráfico abandone antes el tramo más congestionado de la TF-5, contribuyendo de manera directa a mejorar la fluidez general de la circulación, señala la Consejería.