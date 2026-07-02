El número de parados en Canarias cae en 2.189 personas en junio en Canarias hasta llegar a 142.409 desempleados

Archivo - Una persona entra a una oficina del SEPE (antiguo INEM), el día en el que se han conocido los datos de paro de junio, a 2 de julio de 2021, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.189 personas en junio en Canarias en relación al mes anterior (-1,5%) hasta los 142.409 desempleados, según datos publicados por este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de junio, se acumulan ya tres meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados sería la cifra más baja en un mes de junio desde 2007. Así, desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en junio la mayoría de veces en Canarias (21 veces) mientras que ha subido en 10 ocasiones.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 8.295 parados, lo que supone un 5,5% menos.

Por sectores, el paro descendió en todos los sectores, con los recortes más grandes en Servicios, 1826 menos (-1.59%); Construcción, 172 menos (-1.48%); Agricultura, 86 menos (-3.69%); Industria, 66 menos (-1.25%); Sin empleo anterior, 39 menos (-0.36%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (112757), Construcción (11460), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (2243), Industria (5224) y Sin empleo anterior (10725).

En cuanto a sexos, de los 142.409 desempleados registrados en junio, 82.136 fueron mujeres, 941 menos (-1,1%), y 60.273, hombres, lo que supone un descenso de1.248 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-2%).

En junio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 452 parados menos que a cierre del pasado mes (-5,9%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 1.737 desempleados (-1,27%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayores caídas en Las Palmas de Gran Canaria, con 898 menos paradas, y en Santa Cruz de Tenerife, con 1.291 desempleados menos.

En el conjunto nacional, Murcia (+739), País Vasco (+479) y MELILLA (+133) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía, Galicia y Castilla y León en donde menos, con retrocesos de 11.597, 3.587 y un 2.895, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En contratación, en junio se registraron 63.947 contratos en Canarias, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Del ellos, 27.757 fueron contratos indefinidos, cifra un 14,6% superior a la de junio del año anterior y 36.190, temporales (un 2,2% menos).

Del número de contratos registrados en junio, el 56,59% fue temporal (frente a un 56,08% del mes anterior) y un 43,41%, indefinidos (el mes precedente fue un 43,92%).

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Gráficos de de paro registrado

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-registrado-datos-graficos/3...