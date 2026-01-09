Obispo de Tenerife muestra su "gratitud" por la visita del Papa a Canarias y valora que ponga el "foco" en la migración

Archivo - El nuevo Obispo de Tenerife, Eloy Santiago, durante su toma de posesión en la Catedral de San Cristóbal de La Laguna, a 1 de mayo de 2025, en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España) - Estefanía Briganty - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha mostrado este viernes su "gratitud" por la visita del Papa León XIV a Canarias el próximo año, junto a las ciudades de Madrid y Barcelona, pues ayudará a poner el "foco" en el "drama migratorio" del archipiélago.

"Se trata de una gran noticia para todos los canarios en general, nos alegra mucho saber que el sucesor de Pedro estará entre nosotros, aún no está confirmada la agenda ni cómo será el viaje, pero conocer la posibilidad de una visita a Canarias, nos llena de alegría", ha comentado en una nota remitida por la Diócesis.

Santiago ha recordado que desde que fue elegido León XIV firmó una carta junto al obispo de Canarias, José Mazuelos, y su obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, para invitarle a las islas en línea con el deseo que había mostrado el Papa Francisco para conocer de primera mano la llegada de inmigrantes al archipiélago.

El obispo espera que la visita sirva para que se reconozca la realidad migratoria de las islas "a nivel internacional" y que "todo el mundo sea consciente de lo que supone esta mortífera ruta atlántica en la que transitan tantos migrantes del continente africano".

Además ha precisado que los pormenores de la visita aún no se conocen porque es un viaje que "requiere bastante trabajo previo, que no se ve", aunque todo estará dirigido por la Oficina de Viajes Pontificios de la Secretaría de Estado del Vaticano, en coordinación con el Gobierno de España y los Ejecutivos autonómicos".

"El Santo Padre suele viajar acompañado de otras representaciones, autoridades del Vaticano y otro tipo de personal, supondrá mucho trabajo para organizar toda esa acogida, pero se hará con gozo y con alegría", resume.