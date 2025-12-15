Obispo de Tenerife ve "legítimo" que Argüello de su opinión sobre España y no cree que haga "campaña política"

Archivo - Eloy Santiago toma posesión como nuevo obispo de Tenerife - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha dicho este lunes que es "legítimo" que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pueda emitir una opinión a "título personal" sobre la situación de España y no cree que esté haciendo "campaña política".

En declaraciones a los periodistas ha señalado que los obispos también son "ciudadanos" y pagan "impuestos" "y si uno puede hablar" también puede hablar un obispo y dar su "opinión personal" porque en este país no hay "censura" ni se está en la "época de la Inquisición".

En esa línea ha apuntado que Argüello ha fijado una opinión de la que "muchas más personas también piensan igual o parecido viendo el desarrollo de la situación actual" tanto en la sociedad como en el Gobierno, y no se trata de que "esté intentando ser elegido presidente del país".

"Ha expresado una opinión me parece a mí, humildemente, y esto ha sido sin subvención", ha ironizado.