La obras de ampliación de la 'Casa de los Mayores', en La Matanza (Tenerife), activarán 88 nuevas plazas sociosanitarias

La obras de ampliación de la 'Casa de los Mayores', en La Matanza (Tenerife), activará 88 nuevas plazas sociosanitarias - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Matanza ha celebrado este jueves la tercera comisión de seguimiento bilateral de las obras de ampliación que se están llevando a cabo en el Centro Sociosanitario de La Matanza, la 'Casa de los Mayores'. Las obras de esta infraestructura, con un presupuesto total de 11.040.407,17 euros, permitirá la puesta en funcionamiento de 88 nuevas plazas.

De este total, concreta el Cabildo, 68 serán residenciales y 20 de centro de día. Así, con esta ampliación, el número total de plazas de este centro ascenderá a las 130 plazas: 100 residenciales y 30 de día, según ha informado la corporación en una nota.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, ha agradecido la predisposición del Ayuntamiento para impulsar esta infraestructura, cediendo el solar (de 4.445 metros cuarados) y asumiendo las obras de urbanización del entorno.

"Para el Cabildo es fundamental establecer una red de alianzas con todos los ayuntamientos de la isla y con las entidades del tercer sector para trabajar, de forma conjunta, hacia la consecución del objetivo que nos hemos marcado este mandato, que se centra en reducir todo lo que podamos la lista de espera para recursos de este tipo, siendo conscientes del déficit histórico que Tenerife ha tenido en este aspecto", ha puntualizado la consejera insular.

En la actualidad, matiza el Cabildo, la 'Casa de los Mayores' es un recurso donde se ofrece atención residencial a personas mayores dependientes, cofinanciado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, con un total de 32 plazas residenciales y 10 de centro de día. El centro es gestionado por el Ayuntamiento de La Matanza a través de la Fraternidad Divina Pastora.