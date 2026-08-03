Las obras de ampliación de la desaladora de Los Cangrejos aumenta en un 15% la capacidad de producción en El Hierro

Las obras de ampliación de la desaladora de Los Cangrejos - GOBIERNO DE CANARIAS

VALVERDE (EL HIERRO), 3 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha hecho entrega este lunes al Cabildo de El Hierro de la obra de la ampliación de la desaladora de Los Cangrejos, en Valverde, concluida tras la inversión de 1,9 millones de euros en la remodelación de uno de sus módulos.

Estos trabajos, unidos a los concluidos hace unos meses en la desaladora de La Restinga, en El Pinar, permitirán a la isla producir un 15% más de agua desalada, con un 30% menos de coste energético, según ha informado el departamento regional en una nota.

El viceconsejero de Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, acompañado por el consejero de Agricultura del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, y el director general de Aguas, José García Leal, han visitado esta mañana la instalación junto al presidente del Cabildo Insular de El Hierro, Alpidio Armas, y el gerente del Consejo Insular de Aguas, Félix Armas.

Los trabajos, impulsados por la Dirección General de Aguas, han consistido en la remodelación del módulo B de la instalación, incorporando un nuevo bastidor de 140 membranas de ósmosis inversa capaz de producir 1.200 m3/día, ampliables hasta 1.800 en contingencia de emergencia. Esta instalación, que fue ampliada en 2018 por el Cabildo, ha requerido una nueva intervención por el crecimiento demográfico y agrícola en el municipio de Valverde.

Marcos Lorenzo ha manifestado que la puesta en marcha de esta ampliación permite culminar un proceso iniciado hace dos años para remodelar las desaladoras de Los Cangrejos y La Restinga con el objetivo de reforzar el abastecimiento para mitigar la crisis hídrica de los últimos años: "Se trata de infraestructuras, en ambos casos, que no solo cumplen con la necesidad de garantizar agua de calidad para el abastecimiento, sino que incorporan tecnología de última generación para reducir el creciente coste energético de la producción de agua, que en Canarias es muy importante contener".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha destacado que la falta de lluvias registradas en los últimos años obligan a buscar soluciones estructurales que den certeza tanto a la ciudadanía como a los profesionales del sector agrario herreño. Quintero ha señalado que la actuación se suma a otras medidas clave, como la financiación de 1,5 millones de euros por parte de la Consejería para la puesta en marcha de dos desaladoras contenerizadas de agua de mar en la isla.

Según puntualiza la Consejería regional, la inversión permite incorporar en torno a 900.000 m3 de agua para riego, garantizando el suministro a unas 100 hectáreas de cultivo en dos zonas estratégicas para la isla y beneficiando directamente a más de 250 agricultores.

Asimismo, el consejero ha subrayado que esta aportación de agua industrial al campo no solo libera recursos hídricos para el consumo de la población general, sino que refuerza también "la soberanía alimentaria y la continuidad del sector primario en una isla especialmente afectada por el sobrecoste de la doble insularidad".

Estos trabajos han caminado de forma paralela a otros similares en la desaladora de La Restinga, en El Pinar, ya concluidos y que tuvieron el mismo objetivo: aumentar la capacidad de producción y reducir el consumo energético, haciendo medio ambientalmente más sostenibles ambas instalaciones. Entre ambas instalaciones, se ha pasado de una capacidad de producción de algo más de 5.000 m3 diarios, a 6.000 m3, todo ello con una mayor eficiencia energética.

Además, las obras incluyeron la insonorización de los módulos, lo que permitirá producir agua durante las 24 horas del día sin generar molestias a los vecinos de la zona.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha señalado que la garantía de agua para el abastecimiento y para la agricultura es una prioridad absoluta para el Cabildo. "Con el trabajo conjunto que estamos desarrollando con el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España hoy podemos afirmar que la capacidad de producción de agua en El Hierro está garantizada. Nuestro reto ahora es seguir mejorando las infraestructuras de distribución y almacenamiento para que esa seguridad llegue a todos los rincones de la isla", ha añadido.