Obras Públicas cierra este lunes al tráfico el ramal de salida de Santidad, en Arucas (Gran Canaria), desde la GC-300

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha informado de nuevas incidencias al tráfico en el municipio de Arucas (Gran Canaria) debido a la ejecución de las obras de la circunvalación, correspondientes al proyecto de acondicionamiento de la GC-20 en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3+400 y 4+870, en la isla de Gran Canaria.

En concreto, a partir de este lunes, 20 de abril, se cerrará el ramal de salida de Santidad desde la GC-300 en dirección a la GC-20, en el marco del desarrollo de estos trabajos, por lo que quedará interrumpida tanto la entrada como la salida a Santidad desde la GC-20 durante el periodo de ejecución de esta fase, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas en nota de prensa.

Esta nueva fase de desvíos, subrayan, es necesaria para avanzar en las actuaciones previstas en la glorieta de acceso a Arucas, en la zona de Cruz Roja.

Para garantizar la movilidad han establecido itinerarios alternativos principales a través de la GC-300 como vía de acceso y salida, así como mediante la GC-43, conocida como carretera de Visvique, y la GC-301, correspondiente a la carretera de Tenoya.

Se prevé que este desvío tenga una duración de 25 días, si bien podrá ajustarse en función del avance de los trabajos.

Por ello, desde la consejería se solicita la máxima colaboración ciudadana y se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, así como atender a la señalización habilitada en la zona para garantizar la seguridad vial.