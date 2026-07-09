El Observatorio de Izaña toma el nombre de Emilio Cuevas, en homenaje a su legado y trabajo "incansable"

La ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, Sara Aagesen, asiste al acto de homenaje al científico español Emilio Cuevas, en el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, en la isla de Tenerife - MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

IZAÑA (TENERIFE), 9 (EUROPA PRESS)

El Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, en Tenerife, ha recibido este jueves el nombre de Emilio Cuevas, un homenaje a quien fuera director científico del centro, fallecido recientemente. El reconocimiento ha recordado a quien "impulsó, dirigió y dedicó su vida" al Observatorio con un trabajo "incansable".

Al acto de homenaje ha asistido la ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, Sara Aagesen; la consejera del Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, así como el delegado y subdelegado del Gobierno central, Alselmo Pestana y Javier Plata, respectivamente, entre otros.

El encuentro, que ha tenido un recuerdo emotivo a la vida profesional y personal de Cuevas a través del testimonio principal de su mujer e hijas --Pepa, Mar y Gara--, ha reconocido el "trabajo incansable" y "enorme compromiso social" del físico canario, que logró hacer del Centro de Investigación Atmosférica en Izaña "una referencia en la observación de la atmósfera y del cambio climático a nivel mundial".

Durante el acto de homenaje, que ha culminado con la colocación de una placa en el exterior del edificio, la directora de la Aemet, Alicia López, ha reconocido el valor de "una persona brillante y apasionada" por el conocimiento científico que supo "encontrar el potencial del Observatorio" y darle un impulso "extraordinario".

"Una de sus mayores virtudes fue entender que los proyectos científicos no los hacen solo las instalaciones y los instrumentos, sino también las personas", ha aseverado.

UN LEGADO CIENTÍFICO

Ha agradecido a Emilio Cuevas el legado de una labor científica y un desafío personal que lo ha llevado a ser hoy "un referente emblemático" de la institución, a quien "dedicó su vida" para colaborar a enriquecer "la evolución" de un Observatorio, el de Izaña, que lleva 110 años en pie pese a las adversidades de los tiempos.

Por su parte, Pepa, Mar y Gara han honrado la vida y legado de su marido y padre, respectivamente, a quienes reconocen por ser un "líder nato" que era capaz de "cautivar con su energía". Han recordado, asimismo, su carácter "generoso" a la hora de compartir su conocimiento, a quien le dedicó horas de divulgación, acompañado por su fuerte "compromiso social", abogando por el bienestar y la justicia social.

A pesar de la enfermedad que le afectó en los últimos años de vida, han recordado su mujer e hijas, y que le impidió disfrutar de ese "innegable" desarrollo del Observatorio en sus últimos años de vida, nunca dejó de escribir y de mantener la "ilusión" por divulgar con un conocimiento "serio y riguroso" que, incluso, permeó en su propia familia, constituyendo una generación de físicos a través de sus hijas.

"Fue un cientídico insaciable, un trabajador público incansable y un padre ejemplar", han expresado.

Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reconocido la "vida dedicada al servicio público, la ciencia y el compromiso" con la "generosidad y humanidad" emprendida por Emilio Cuevas, quien "no solo se limitó a dirigir un centro, sino que lo transformó, junto al resto de su equipo, haciendo de él un Observatorio de referencia mundial", dando prestigio a "España, a Canarias y a Izaña".

"Hoy reconocemos toda una vida dedicada al servicio público, la ciencia y el compromiso, desde la generosidad y la humanidad, con una calidad humana extraordinaria, y por eso, hoy, pisamos el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña Emilio Cuevas", ha señalado la ministra de Transición Ecológica.

SOBRE EMILIO CUEVAS

Emilio Cuevas nació en Santa Cruz de Tenerife y vivió durante su infancia entre Sidi Ifni (actual Marruecos) y El Aaiún (Sáhara Occidental).

Se licenció en Ciencias Físicas en 1985 por la Universidad Complutense de Madrid y en 1996 obtuvo su doctorado con la tesis 'Estudio del Comportamiento del Ozono Troposférico en el Observatorio de Izaña (Tenerife) y su Relación con la Dinámica Atmosférica'.

En 1987, se incorporó al antiguo Instituto Nacional de Meteorología; dos años después fue destinado al entonces llamado Observatorio Especial de Izaña. Allí fue adquiriendo conocimientos y experiencia en un trabajo conjunto con científicos españoles y de fuera de España, hasta que en 1999 fue nombrado director del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, cargo que mantuvo hasta 2023.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Gracias a la dirección de Emilio Cuevas, subrayan, en Izaña se encuentra hoy uno de los centros "más avanzados" a escala global en la vigilancia de la composición de la atmósfera y del cambio climático, donde se han desarrollado numerosas actividades de I+D, liderando varios sistemas y redes a nivel mundial, tanto en el marco de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como dentro de la comunidad científica internacional.

La labor investigadora de Emilio Cuevas se centró en el estudio del ozono troposférico, la dinámica atmosférica, los aerosoles de origen desértico y su influencia en el clima y la salud, la radiación solar, el balance radiactivo tierra- atmósfera y la meteorología subtropical, entre otros muchos asuntos.

Además, desarrolló una importante labor de asesoramiento científico al más alto nivel, así como de representación institucional, según ha recordado el Ministerio para la Transición Ecológica en una nota.

El reconocimiento a Emilio Cuevas se ha oficializado este jueves en Tenerife tras el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Meteorología acordar, a propuesta de sus compañeros en el Observatorio, la nueva denominación.