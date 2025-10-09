El Observatorio del Teide presenta sus telescopios TTT, los "más grandes" de todos los instalados en este espacio

Presentación oficial del Two-meter Twin Telescope (TTT), en el Observatorio Internacional del Teide, a 9 de octubre de 2025, en Tenerife, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

El archipiélago canario, a través del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha presentado este jueves el proyecto Two-meter Twin Telescope o TTT, en el Observatorio del Teide. Se trata de dos telescopios de dos metros que funcionan en paralelo y son los "más grandes" de los instalados en este espacio astronómico de Tenerife.

Este proyecto, presentado hoy y que funciona desde diciembre de 2022, comienza desde ya a mostrar su "potencia" investigador desde distintos enfoques, entre ellos el industrial, tecnológico y militar, si bien aún se analizan más posibilidades, según ha informado a Europa Press la start-up canaria propietaria, Light Bridges.

Asimismo, en sus distintas labores como instrumentos ópticos, el Instituto Astrofísica de Canarias puede hacer uso de los telescopios el 25% del tiempo para observación astronómica en diversas líneas investigadoras, mientras el 75% restante se gestiona desde la start-up canaria Light Bridges con consorcios internacionales, con universidades, sobre todo estadounidenses y asiáticas.

Por ejemplo, detallan desde la compañía, habría empresas interesadas en estos telescopios para ahondar en la seguridad de las comunicaciones. Así, estas entidades buscarían mejorar la protección de las comunicaciones tierra-satélite usando este tipo de telescopios para asegurarse de la encriptación de las conversaciones.

Para el Gobierno canario, representado en la presentación del proyecto a través de su presidente, Fernando Clavijo, , ha subrayado el "un punto de inflexión" que supone este proyecto en el destino de los fondos de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), al enfocarlos para financiar una infraestructura científica que se ha convertido, además, "en la mayor instalación científica privada de España".

Asimismo, en su intervención, el presidente regional ha celebrado que "gracias a las ventajas fiscales que ofrece Canarias, el sector privado comience a generar economía a través de la ciencia". De este modo, ha dicho, empieza "un nuevo tiempo" con el que "el REF, unido a la ciencia, impulse una nueva economía del conocimiento para Canarias, generando riqueza y empleo", destacó el presidente.

Clavijo ha incidido, asimismo, que el TTT ha aprovechado varios instrumentos del REF, como la RIC, la ZEC (Zona Especial Canaria) y el IGIC 0% para astronomía y espacio.

"Gracias a la Reserva de Inversiones, ha destinado el 90% de sus impuestos de sociedades a la reinversión en actividades productivas, en este caso los telescopios y su infraestructura asociadas, con la obligatoriedad de mantener la inversión durante cinco años", ha añadido.

Por su parte, Antonio Maudes, socio cofundador de Light Bridges, ha recordado cómo este proyecto es el fruto de más de 25 años de esfuerzo y colaboración entre científicos e inversores que han apostado por Canarias.

"El TTT demuestra que podemos convertir nuestras ventajas fiscales en ciencia, innovación y empleo de calidad", ha afirmado. "Y, lo más importante, nos prepara para la siguiente generación de grandes telescopios y tecnologías que vendrán: desde supervisión espacial hasta comunicaciones ópticas", ha añadido.

Maudes ha ahondado en la oportunidad que tendría Canarias para consolidarse como un territorio "referente" en ciencia, al ser un "lugar único" donde los cielos y el REF "se unen para liderar investigación y tecnología"

El director del IAC, Valentín Martínez Pillet, se congratuló de que la instalación de estas infraestructuras demuestren "la capacidad" de crecimiento que tiene el Observatorio del Teide. Ha señalado que este espacio es "un ejemplo mundial", tanto por su calidad como porque en breve será uno de los pocos observatorios del mundo que alberga instrumentos y telescopios que operan en todas las ondas de luz, desde las ondas de radio hasta los telescopio que captan la luz Cherenkov, pasando por microondas o espectro infrarrojo.

Además, Martínez Pillet ha agradecido la colaboración público-privada que se ha escenificado este jueves, ya que el archipiélago, ha continuado, "es líder en ciencia y tecnología astrofísica a través del IAC y de las instituciones usuarias de nuestros observatorios", cuestión que "genera un movimiento económico extraordinario que se apuntala en el importante apoyo y compromiso social, sin el cual no podríamos crecer".