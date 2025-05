Océanos en pantalla grande: El International Ocean Film Tour llega a España

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para acoger este domingo,1 de junio de 2025, el estreno nacional del International Ocean Film Tour Vol. 11, justo en vísperas del Día Internacional de los Océanos.

Esta prestigiosa gira cinematográfica, dedicada en exclusiva al mundo marino, emprenderá después un recorrido por más de 19 ciudades españolas, comenzando en Málaga el 9 de junio y pasando por urbes como Barcelona (12 de junio) y Madrid (23 de junio).

Con once años de trayectoria, el International Ocean Film Tour se ha consolidado como un referente internacional, ofreciendo una selección cuidadosamente escogida de documentales que exploran la aventura acuática, la conservación medioambiental y la conexión humana con los océanos. Más allá de una simple proyección, la gira busca ofrecer una experiencia inmersiva e inspiradora.

Este año, la edición destaca por la inclusión de 'Nika, El Calderón Tropical', una producción canaria del divulgador científico Felipe Ravina, originario de Tenerife. Este documental no solo visibiliza la importante población de calderones tropicales en la costa tinerfeña, sino que también lanza un urgente llamamiento a la acción por un desarrollo sostenible que preserve la riqueza natural del archipiélago.

El programa de este año, patrocinado por la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, presenta cinco impactantes documentales en versión original subtitulada al castellano, con una duración aproximada de 150 minutos.

Además de las proyecciones, el festival contará con la participación de protagonistas únicos, sorteos especiales y un firme compromiso con la sostenibilidad. El International Ocean Film Tour colabora activamente con numerosas ONGs dedicadas a la conservación marina, como Ambiente Europeo, Seashepherd y Clean Ocean Project, destinando parte de sus ganancias a apoyar su valiosa labor.

Durante las proyecciones en cada ciudad, el festival acogerá a invitados especiales del mundo de los océanos y el medio ambiente, transformando cada evento en un espacio único de encuentro, aprendizaje e inspiración para el público.

CINCO DOCUMENTALES.

El International Ocean Film Tour Vol. 11 presenta una selección de cinco documentales que exploran la fascinante relación entre el ser humano y el océano. Entre ellos, 'Trilogy: the new wave' sumerge al espectador en el mundo del surf profesional, mientras 'Row of life' narra la inspiradora travesía en solitario de una exatleta paralímpica. Por su parte, '7 Beats per minute' desafía los límites de la respiración con una apneísta china en el enigmático Blue Hole.

La sostenibilidad y la conservación marina son pilares fundamentales de esta edición. 'Kelp!' desvela el potencial del alga kelp como una herramienta crucial contra el cambio climático, destacando su importancia para un futuro más sostenible. Además, 'Nika, el calderón tropical', una producción canaria, lanza un urgente llamado a la acción para proteger a los calderones tropicales de Tenerife, subrayando la necesidad de un desarrollo en armonía con la naturaleza.

Estos documentales ofrecen una oportunidad única para descubrir paisajes submarinos extraordinarios y conectar con aquellos que dedican su vida a preservar la vida marina, inspirando al público a tomar conciencia sobre la importancia de nuestros océanos.