Ocho menores mueren por ahogamiento en el archipiélago canario hasta septiembre, según 'Canarias, 1500 Km de Costa'

Archivo - Niño bañándose en la playa - CANARIAS, 1500 KM DE COSTA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho menores han fallecido por ahogamiento en Canarias entre enero y septiembre de 2026, cinco de ellos en los meses de verano, según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa', que matiza que esta es la "mayor cifra de mortalidad infantil" por esta causa registrada en la última década.

Señala que el caso más reciente ha sido el ocurrido en la piscina de una vivienda vacacional en Tinajo (Lanzarote) en septiembre, en el que se ahogó una niña de 3 años, de origen asiático, mientras pasaba las vacaciones en la isla junto a su familia.

En el mismo mes, apuntó falleció otro menor de 5 años que, si bien fue estabilizado en un principio por los servicios de emergencia, que lograron recuperar su pulso tras ahogarse en la piscina de un hotel en Playa Blanca (Lanzarote), posteriormente perdía la vida horas en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Septiembre también registró otros dos incidentes en entornos acuáticos protagonizados por niños en las islas, resultando uno herido de carácter moderado, mientras que otro pudo ser rescatado indemne.

En total, en lo que va de 2026 un total de 31 menores han sufrido accidentes en entornos acuáticos del archipiélago, de los que ocho fallecieron, 11 resultaron heridos graves, cinco moderados, dos leves y cinco ilesos.

El presidente de 'Canarias, 1500 Km de Costa', experto en investigación de los ahogamientos y la seguridad acuática, Sebastián Quintana, ha expuesto que la "falta de supervisión adulta es la principal causa de muerte por ahogamiento de menores de edad", subrayando que el escenario "más común de estos terribles eventos son las piscinas".

En este sentido, incide en que en las piscinas de viviendas "particulares y las primeras horas de la tarde" se sitúan como los entornos y momentos de "mayor incidencia".

UN 15% MÁS DE AHOGADOS HASTA SEPTIEMBRE

Por otro lado, señala que en lo que va de año el número total de personas que murieron ahogadas asciende a 55, un 15% más que en el mismo período de 2025 (48). Al respecto, indica que el mes con mayor mortalidad por ahogamiento fue septiembre, con 10 óbitos, seguido de julio (8), así como enero y febrero (7 c/u); mientras que la cifra total de víctimas por accidentes acuáticos reportadas asciende a 183 personas este año. * Por otro lado, expone que el 42% de las personas que perdieron la vida ahogadas en Canarias (23), así como el 32% de las víctimas totales (59), fue durante prealertas y alertas activadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

En relación con ello, se informa que de los fallecidos identificados, 20 eran extranjeros de 11 nacionalidades diferentes; siendo el 60% de los ahogados bañistas (33), mientras que un 13% se produjo tras verse afectado por un golpe de mar o un resbalón, entre otras cuestiones.

Por islas, Tenerife sigue siendo la que más muertes concitó, con 20, seguida de Fuerteventura, con 11; Gran Canaria, con 10; Lanzarote, con siete; El Hierro, con cuatro; La Gomera, con dos; y La Palma, con una.

Otro dato que se aporta desde la plataforma, es que el 61% de los accidentes con final trágico ocurrieron en horario de tarde, mientras que el 22% fue de mañana, y un 6%, de noche.

Las playas siguen siendo el escenario más común de siniestralidad acuática en Canarias, con el 61% de los casos, seguida en un 23% de estos por puertos y zonas de costa; el 9%, en piscinas; en piscinas naturales (7%).

'Canarias, 1500 Km de Costá es una iniciativa patrocinada por el Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes (Consejería de Educación del Gobierno de Canarias), con la colaboración de las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.