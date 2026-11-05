La oferta de vivienda en alquiler cae en Canarias un 15% tras los decretos de vivienda, según idealista

Archivo - Un cartel de alquiler de un piso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas en alquiler disponible en el portal inmobiliario idealista se ha desplomado un 15% en Canarias durante el último mes, periodo transcurrido desde la aprobación de los primeros decretos de vivienda el pasado 29 de septiembre -posteriormente derogados por la mayoría del Congreso de los Diputados- y de los dos nuevos reales decretos aprobados por el Gobierno el 6 de octubre tras la disolución de las Cámaras.

Según los datos difundidos este jueves por la plataforma, la convalidación de estos últimos textos normativos sigue pendiente de votación en la Diputación Permanente del Congreso.

En cuando a las capitales canarias, en Las Palmas de Gran Canaria el número de anuncios ha caído un 16%, frente al 10% de disminución en Santa Cruz de Tenerife.

En el conjunto del país, la oferta de viviendas en alquiler disponible en idealista ha bajado un 19% en el último mes, mientras que por encima de la media nacional están en las tres capitales vascas, con caídas del 27% en Vitoria, del 24% en San Sebastián y del 21% en Bilbao, a la espera del voto del PNV en la Diputación Permanente.

En las capitales catalanas, la oferta ha retrocedido un 29% en Lleida, un 25% en Barcelona y un 24% en Girona, mientras que en Tarragona la bajada ha sido del 12%.

MADRID Y CANTABRIA ENCABEZAN LAS BAJADAS POR CCAA

Por comunidades autónomas, el retroceso supera el 20% en 12 regiones. Los mayores recortes de anuncios corresponden a la Comunidad de Madrid y Cantabria, ambas con una caída del 26%, seguidas de Navarra y Castilla y León (-25%), Extremadura y Aragón (-24%), Galicia (-23%), La Rioja y Euskadi (-22%), y Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha (-21%).

En torno a la media estatal se sitúa Murcia (-18%), mientras que por debajo figuran la Comunidad Valenciana (-17%), Andalucía (-16%) y Canarias (-15%). Baleares es la única Comunidad Autónoma donde la oferta no ha variado (0%).

COMPORTAMIENTO POR CAPITALES Y PROVINCIAS

Entre las capitales con zonas declaradas tensionadas y topes de precio, Pamplona se hunde un 30% y A Coruña un 25%. Por su parte, en Madrid capital -que no aplica topes de renta- el número de anuncios se ha reducido un 27%, una bajada superior a la de Barcelona (-25%) y Sevilla (-23%), e idéntica a la registrada en Valencia (-27%).

Las caídas más pronunciadas de todo el país se han dado en Teruel (-46%), Soria (-37%), Burgos (-36%), Cuenca (-34%), Huesca (-32%) y Jaén (-31%).

Junto a ellas, Zamora, Ávila, Salamanca, Santander y Pamplona (todas con un -30%) elevan a once las capitales que han perdido al menos un tercio o un 30% de sus anuncios.

En el lado opuesto, el mercado ha resistido con descensos más moderados en Palma de Mallorca (-6%), Santa Cruz de Tenerife (-10%), Málaga y Albacete (-11%) y Tarragona (-12%). Melilla se mantiene sin cambios (0%) y Ceuta es la única donde la oferta sube (+6%), dentro de un mercado de arrendamiento de dimensión mínima.

Por provincias, Soria (-39%) y Burgos (-36%) registran las mayores contracciones, seguidas de Teruel (-32%), Ávila y Jaén (-30%), Álava (-29%), Salamanca (-28%) y Cuenca (-27%). Madrid, Cantabria y Ourense anotan una pérdida del 26%, mientras que Barcelona y Valencia caen un 23% y un 22%, respectivamente.

Las menores variaciones provinciales se localizan en Baleares (0%), Palencia (-6%), Málaga (-9%), Alicante (-11%), Girona (-13%), Santa Cruz de Tenerife (-14%) y Albacete (-15%).

El estudio de idealista analiza el conjunto de anuncios de vivienda en arrendamiento (permanente y de temporada) activos entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre.