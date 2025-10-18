La Oficina Virtual del Reto Demográfico del Gobierno canario atiende más del 70% de las 245 solicitudes recibidas

La Oficina Virtual del Reto Demográfico del Gobierno canario atiende a más del 70% de las 245 solicitudes recibidas - GOBIERNO DE CANARIAS

Busca definirse como una herramienta "clave" en fortalecer la capacidad administrativa de los consistorios

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Virtual del Reto Demográfico (OVRD), impulsada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, se consolida como una herramienta "clave" para fortalecer la capacidad administrativa de los municipios con mayores desafíos poblacionales. La plataforma ya ha recibido 245 solicitudes de asistencia técnica, más del 70% de las cuales ya han sido atendidas.

El Ejecutivo regional ha recordado en una nota de prensa que Canarias vive un momento demográfico "complejo". Así, en un territorio pequeño y fragmentado conviven municipios rurales que pierden población y envejecen, áreas metropolitanas y turísticas que se expanden, zonas que reciben una alta presión territorial vinculada al turismo residencial y una creciente llegada de población migrante.

Todo ello, puntualizan, conforma un escenario en el que los retos demográficos son "múltiples y simultáneos", y en el que cada isla --y casi cada municipio-- enfrenta sus propios equilibrios.

De modo que, entre los desafíos más relevantes está el de los municipios con pocos habitantes y escasos recursos técnicos, aquellos que deben garantizar a su ciudadanía el mismo acceso a los servicios públicos que el resto del Archipiélago. Con ese propósito nació hace cinco meses la Oficina Virtual del Reto Demográfico (OVRD), una iniciativa de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias que busca trasformar la cooperación técnica entre administraciones locales.

SEGUIMIENTO

Hasta el momento, la Oficina Virtual ha recibido 245 solicitudes de asistencia técnica. Además, 121 técnicos y personal municipal e insular se han dado de alta en la plataforma, lo que reflejaría una creciente implicación de los ayuntamientos y cabildos en este modelo de cooperación interadministrativa.

Las solicitudes proceden de todas las islas, con una concentración mayor en Tenerife, seguida de Gran Canaria. En total, 32 de los 47 municipios catalogados como "reto demográfico" (menos de 10.000 habitantes) han presentado peticiones a través de la plataforma.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha destacado cómo estos resultados "confirman la utilidad de una herramienta que nació para ofrecer soluciones reales a los municipios que más apoyo necesitan". En palabras del responsable del departamento, "el reto demográfico no se limita a la cantidad de población, sino que tiene que ver con la equidad, con la posibilidad de que cada municipio, grande o pequeño, tenga los mismos medios para planificar su futuro y ofrecer servicios de calidad".

Por su parte, el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, subraya que la Oficina Virtual "ha permitido agilizar licencias, redactar ordenanzas fiscales, elaborar pliegos o resolver dudas patrimoniales, pero sobre todo ha tejido una red técnica entre administraciones locales que multiplica el conocimiento y la eficiencia".

Ha añadido, además, que no se trata solo de resolver expedientes, sino de acompañar a los equipos municipales, de compartir herramientas y criterios que les permitan ganar autonomía y mejorar su capacidad de gestión.

DEMANDAS

El informe refleja que las líneas más demandadas por los ayuntamientos son el apoyo a la tramitación de licencias (82 solicitudes), la redacción de ordenanzas fiscales (33) y la asistencia en expedientes de contratación pública (27), seguidas de apoyo en la presentación de subvenciones y la elaboración de pliegos y presupuestos. Además, una parte creciente de las consultas se canaliza a través de solicitudes genéricas, vinculadas a la elaboración de modelos, guías y flujogramas de trabajo, lo que evidencia la necesidad de disponer de documentación común y de un repositorio de buenas prácticas que la propia Oficina está desarrollando.

Por ello, el equipo de la Consejería considera que esta herramienta es una pieza central de la estrategia autonómica para abordar el reto demográfico desde una perspectiva transversal, combinando la asistencia técnica con políticas de planificación, ordenación y financiación municipal.

En este sentido, el Gobierno de Canarias mantiene también un programa estable de ayudas al planeamiento municipal, destinado a apoyar la actualización de los instrumentos de ordenación urbana y territorial, especialmente en los municipios con menos medios. Desde 2023 hasta la fecha, la Consejería ha destinado 5,3 millones de euros a estas subvenciones, que permiten financiar la redacción o revisión de planes generales y parciales, así como la elaboración de informes técnicos y estudios complementarios.

15 AYUNTAMIENTOS BENEFICIARIOS

Durante el último año, quince ayuntamientos resultaron beneficiarios de estas ayudas, catorce de ellos pertenecientes al grupo de municipios de reto demográfico.

Además, el Ejecutivo tramita actualmente una ampliación presupuestaria de 500.000 euros para extender la cobertura a más territorios. Esta línea de trabajo ha permitido que municipios que llevaban años sin poder actualizar su planeamiento recuperen su capacidad de proyectar un desarrollo urbano y económico sostenible.

El consejero Manuel Miranda recuerda que "la planificación y el asesoramiento técnico son dos caras de la misma política territorial. No basta con diagnosticar la despoblación: hay que ofrecer instrumentos reales para que los municipios puedan crecer con equilibrio, con autonomía y con garantías jurídicas".

Tanto la Oficina Virtual como el programa de ayudas al planeamiento se enmarcan en la política de cohesión territorial que impulsa el Gobierno de Canarias, orientada a reducir las desigualdades estructurales y a garantizar que ningún municipio quede atrás.

"Nuestro objetivo es que todos los municipios, independientemente de su tamaño o ubicación, tengan la misma capacidad de respuesta y de planificación. Esa es la verdadera meta de unas islas iguales", añade Miranda.