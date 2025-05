Olczak (Philip Morris) ve que algunos gobiernos rozan "la estúpidez" y que se debería confiar más en ellos que en la OMS

El CEO de Philip Morris se pregunta si la negativa de algunos países a abandonar el cigarrillo y hacer la transición tiene que ver con que son "adictos al dinero del tabaco"

NEUCHÂTEL (SUIZA), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Philip Morris International (PMI), Jacek Olczak, ha asegurado este martes que la posición de algunos Gobiernos contra los nuevos productos de tabaco roza "la estupidez" y cree que la sociedad debería confiar "más" en ellos "que en la Organización Mundial de la Salud (OMS)" en lo que se refiere al tabaco.

Así se ha expresado durante su intervención en unas jornadas sobre innovación que la compañía realiza cada año en sus instalaciones de I+D+i en la ciudad suiza de Neuchâtel. En opinión del máximo directivo de la multinacional, la gente "debería confiar más en PMI que en la OMS" porque la tabacalera dice que hay "alternativas no exentas de riesgo pero mejores que el cigarrillo", mientras que la OMS "se limita a decir que no te fíes de Philip Morris y que no hay ningún producto mejor que los cigarrillos".

El CEO de Philip Morris considera que hay administraciones que "no están permitiendo la innovación" y que, además, están "sustrayendo" a los ciudadanos una "libertad", que es la de elegir una alternativa menos perjudicial, "sentenciando a millones de personas a fumar".

¿HAY PAÍSES "ADICTOS AL DINERO DEL TABACO"?

Además, acusó la postura "incomprensible" de algunos gobiernos que dan la espalda a los nuevos productos, mientras siguen permitiendo el cigarrillo, como una actitud de alguien "adicto al dinero del tabaco". Y eso, sostuvo, situaría el debate en unos términos "inmorales", de gobiernos no queriendo que los ciudadanos se beneficien de una innovación para ellos poder seguir "beneficiándose" del dinero en impuestos del tabaco.

Olczak relató que hay muchos países en los que entre el 70 y hasta el 80 por ciento del precio corresponde a impuestos y se planteó en voz alta: "Este es otro ángulo de la conversación, ¿es por la salud y porque aún no confío en la ciencia o es por otra cosa?". "Porque si seguimos sin entender la posición de la otra parte después de tanto tiempo, tal vez sea el momento de preocuparse de que los motivos sean otros", sentenció.

También sostuvo que los "inversores son, por cientos de veces, más listos que los gobernantes" y defendió que "si alguno de ellos accediera a alguna posición reguladora nos encontraríamos en un mundo mejor", incluido en el ámbito relacionado con el tabaco". "Deberíamos empezar a elegir inversores como gobernantes", sostuvo.

LA INACCIÓN HA PASADO A SER "ACCIÓN" CONTRA LOS CIUDADANOS

Así, considera que lo que se ha llamado hasta el momento "inacción" ya es "acción", pero en la dirección incorrecta. Dijo también que "no hay ningún país" que vaya a declarar ilegal el tabaco, porque saben de las consecuencias, muchas económicas, pero criticó duramente que bloqueen el cambio a una cosa mejor.

Preguntado sobre las farmacéuticas y sus productos de sustitución o cesación, dijo que las cosas no "están bien o mal dependiendo de quien las haga". Consideró esto como un "mal enfoque" y explicó que los países que están abrazando el cambio hacia productos alternativos al cigarrillo están consiguiendo acercarse a ser países libres de humo, con un 5 por ciento o menos de población fumadora. "Suecia prácticamente lo ha hecho con sus productos orales y Japón está en primera línea para lograrlo. Lo están logrando, no por restricciones sino por elección del propio consumidor", incidió.

PHILIP MORRIS SIENTE "FRUSTRACIÓN" POR ALGUNAS REGULACIONES

Por todo ello, declaró que siente "frustración" por el proceso y al no entender "por qué está tardando tanto". "La industria ha hecho y está haciendo su parte, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero las regulaciones juegan un papel muy importante sobre cómo presentar estos productos y esta innovación. Los gobiernos tienen el poder de la comunicación, de recomendar sobre los riesgos de salud", remarcó, para a continuación referirse también a los medios de comunicación, a los que pidió que no propaguen "desinformación" porque "lo malo viaja más rápido que lo bueno".

Sobre el acceso de los menores a los nuevos productos, explicó que él es padre y "tampoco" quiere que los menores accedan a productos que sean malos para ellos, pero dijo que eso no puede hacer que se de la espalda y no "ayudar a los actuales fumadores". Los Estados, mantuvo, tienen que "hacer los deberes, situar estos productos fuera del acceso de los mejores, como se hace con el alcohol o incluso con la pornografía en algunos países".

"Este momento es muy frustrante, hemos hecho este cambio de movernos en esta dirección. No es solo nuestra inversión, sino también la de otras empresas. Los productos siguen mejorando día a día, y eso es bueno. La industria ha hecho su parte. Tenemos la ciencia y la ciencia dice que el cigarro mata, y esto [en relación al tabaco calentado] reduce las sustancias perjudiciales. Sabemos que estos productos son mejores y aún así hay países que quieren hacer ilegales algunos de estos productos y aún permiten que el cigarro se venda. Esto es simplemente estúpido", argumentó.

LOS NUEVOS PRODUCTOS "PREVALECERÁN"

Pese a la queja, Olczak se declaró "completamente convencido" de que los nuevos productos llevarán al cigarrillo a la estantería de un museo porque "la humanidad ha demostrado que los mejores productos sustituyen a los anteriores". "Prevalecerán, la pregunta es cuánto tiempo y cómo acelerar el proceso, pues hay 1.000 millones de fumadores que pueden mejorar su calidad de vida.Hay mejores productos, lo sabemos, muchos continúan fumando porque no saben que tienen mejores alternativas. Y sí, las tienen", sentenció.

Además, el mayor directivo de Philip Morris cree necesario tener la conversación sobre por qué la gente se vuelve adicta al cigarrillo e intentar ver qué ven de positivo que les hace fumar pese a saber que es malo para la salud, además de "absolutamente caro". "Sebe haber algún beneficio y si preguntas a los fumadores cómo se sienten y por qué fuman te dirán que se relajan, que dedican 5 minutos para ellos, o que están trabajando y requieren un extra de concentración. Ese es el beneficio que la gente quiere con el cigarro pese al hecho de saber que son malos para la salud y caros. pero necesitan eso. Por tanto, la mayoría no lo dejará porque no tienen un recambio para lo que buscan, y eso lo da precisamente la nicotina, que es la menos perjudicial de las sustancias que hay en el cigarrillo", concluyó.

Durante el evento participó también el vicepresidente de comunicación de PMI, Tommaso Di Giovanni, que relató las dificultades de muchas innovaciones para abrirse camino en la sociedad, resaltando que Philip Morris ha invertido desde 2008 14.000 millones de dólares y creado más de 1.400 nuevos puestos de trabajo para hacer esta transformación, que ya ha llegado a 95 mercados y 38 millones de consumidores. Para Di Giovanni, "los gobiernos realmente pueden acelerar esta transición": "Mucho más puede hacerse para acelerar, para cambiar a mejores productos, si no dejarlo, tanto desde las compañías, como desde los gobiernos y la sociedad civil", defendió.

También repasó el proceso vivido por la compañía el presidente de productos libres de humo y jefe de la oficina del consumidor de PMI, Stefano Volpetti, quien puso sobre la mesa que IQOS, el tabaco sin combustión de la corporación, ha logrado un ratio de conversión del 72 por ciento, o, lo que es lo mismo, 7 de cada 10 fumadores que lo usan dejan el cigarrillo.