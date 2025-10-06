La ONCE reparte 200.000 euros en Teror (Gran Canaria) y 100.000 en Órzola (Lanzarote)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 200.000 euros, en 10 cupones de 20.000 euros cada uno, en el municipio de Teror (Gran Canaria) y 100.000 euros en cinco cupones de 20.000 euros cada uno, en la localidad de Órzola, del municipio de Haría (Lanzarote).

El encargado de repartir este fin de semana la suerte ha sido Cornelio Batista, agente vendedor de la ONCE desde diciembre de 2024, que vendió 10 cupones de 20.000 euros cada uno en su zona de venta en Teror, según ha informado la organización en nota de prensa.

En Órzola, el encargado de repartir la suerte fue Israel González, agente vendedor de la ONCE desde septiembre de 2025, que vendió cinco cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

También tiene premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, así como 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.