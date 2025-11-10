Ópera de Tenerife ofrece por primera vez un Wagner escenificado con 'El holandés errante'

Presentación de la ópera 'El holandés errante', que se representará en el Auditorio de Tenerife - MIGUEL BARRETO

Ópera de Tenerife promueve el segundo título de abono de la temporada, 'El holandés errante' (Der fliegende Holländer) de Richard Wagner, funciones que tendrán lugar en la Sala Sinfónica los días 16, 19 y 22 de noviembre a las 19.30 horas durante dos horas sin pausa.

Los detalles fueron ofrecidos por el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha; el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero; el director musical, Guillermo García Calvo; el director de escena, Marcelo Lombardero, y los cantantes que participan en esta producción.

José Carlos Acha se mostró entusiasmado con programar "esta ópera romántica inspirada en la leyenda del holandés y también en un truculento viaje que vivió el propio Wagner".

"Esta es la cuarta ópera del compositor y ya se empiezan a notar sus leitmotivs y lo que serán las características de sus obras", comentó el consejero, quien hizo hincapié en que "se trata de la primera ópera escenificada del compositor alemán que programa el Auditorio de Tenerife tras las versiones en concierto de Tannhäuser y Parsifal".

José Luis Rivero compartió su alegría porque Guillermo García Calvo, que ya había dirigido a la Sinfónica de Tenerife en su temporada, "se haya unido a la familia de Ópera de Tenerife, ya que es el director español que mejor conoce el repertorio alemán y en concreto el de Wagner".

Rivero también habló sobre la importancia del paso de Marcelo Lombardero por Tenerife, lo cual "supone un gran reto".

"El casting tiene un marcado carácter nacional, lo cual era un elemento fundamental y en eso quiero destacar a Ángeles Blancas que debuta en el rol de Senta, un desafío que no dudó en asumir como uno de los iconos dentro de las voces españolas, que ofrece garantía, solvencia, conocimiento u espíritu dramático", comentó.

El director de orquesta Guillermo García Calvo se mostró "emocionado" por poder estar en esta ópera "tan apasionada llena de extremos de este joven Wagner".

"Es un placer trabajar aquí y poder desarrollar mi relación con la Sinfónica, ya que la ópera de Wagner sucede a veces más en el foso que en el escenario y por eso cada ensayo es un regalo", comentó el maestro, quien añadió que como madrileño afincado en Viena le encanta "estar en Tenerife" por lo que no se puede "quejar".

El director de escena aseguró que "este edificio es icónico pero lo que hace a un teatro son sus trabajadores y lo que hay en el Auditorio de Tenerife es un equipo entregado, con un gran compromiso y profesionalidad".

OPRESIÓN PATRIARCAL

Sobre hacer un Wagner hoy en día, Lombardero comentó que "la mirada se tiene que resignificar" y se ve a una chica, Senta, "que por su entorno de opresión patriarcal se evade en una fantasía, que es este holandés errante".

"La construcción del hecho artístico genera lazos imborrables y eso es lo que estamos viviendo aquí, así que solo puedo dar las gracias por la confianza", sentenció.

Ángeles Blancas, soprano que encarna a Senta, habló sobre el placer que le produce volver a Tenerife tras Rusalka para "esta oportunidad" de debutar en su primer Wagner porque "no es fácil" que a un cantante español se le dé esta posibilidad.

"El público se queda con la función, que es el final de un proceso que nosotros llevamos varias semanas con ensayos, aprendiendo, hablando y todo eso es lo que me llevaré a casa", adelantó Blancas, que vaticinó que "la energía junta es lo que hace grande el espectáculo".

Anton Keremidtchiev, barítono que encarna al holandés, aseguró que 'El holandés errante' "es una de las óperas más bellas de Wagner y hacerla precisamente en este edificio y en esta isla es un placer".

El cantante, quien ya ha cantado este rol en otras producciones, agradeció "la calidez increíble" de un "entorno calmado y tranquilo que permite dar lo mejor de uno". "Gracias por el apoyo que me han brindado y me alegro mucho de estar aquí", finalizó el cantante.

Airam Hernández, el tenor tinerfeño que encarna a Erik, reconoció que "es un placer estar aquí, cantar en casa", algo que siempre intenta encajar en sus temporadas, al tiempo que recordó que esta temporada le verán bastante porque viene con la Sinfónica de Tenerife en varios conciertos y con Ópera de Tenerife para ser el Romeo de Roméo et Juliette.

"Como profesionales tenemos la obligación de aprendernos un papel, el deber de ensayarlo ya en escenario y el placer de disfrutarlo durante las funciones", subrayó.

REALIZACIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA POR PROBLEMAS EN CHILE

Marcelo Lombardero dispone de un equipo que integran la diseñadora de la escenografía y multimedia, Noelia González; el responsable de la iluminación, José Luis Fiorruccio; la responsable del vestuario, Luciana Gutman y Giselle Hauscarriaga en el diseño de vídeo.

La visión de Lombardero apela a la multimedia, a las proyecciones y los efectos visuales, pero también está muy concentrada en la expresión teatral.

En cuanto al elenco internacional de esta propuesta, además Keremidtchiev, Blancas y Hernández, está integrado por el bajo armenio-alemán Vazgen Gazaryan, la mezzosoprano argentina Guadalupe Barrientos y el tenor mallorquín Joan Laínez.

La batuta de la Sinfónica de Tenerife la llevará el director musical de la propuesta, el madrileño Guillermo García Calvo.

El Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo cuenta con la dirección de Miguel Ángel Arqued y sobre el escenario también habrá figuración adulta e infantil.

Esta ópera se había presentado como una producción del Teatro Municipal de Santiago pero la escenografía de 'El holandés errante' alquilada no salió de Chile por problemas logísticos totalmente ajenos a Auditorio de Tenerife.

Esto provocó una situación insólita en los 22 años de trayectoria de la institución isleña, que ha sido solventada gracias al trabajo del equipo técnico de Auditorio de Tenerife, que ha respondido con la realización de una escenografía, siguiendo la dramaturgia del maestro Lombardero, algo que fue resaltado por el propio director de escena, el director artístico del Auditorio y el consejero insular de Cultura. El vestuario sí será el que pudo verse en el teatro chileno.