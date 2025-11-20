Organizaciones agrarias de Canarias urgen al Estado cumplir con los 24,9 millones acordados en el POSEI adicional

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Organizaciones Profesionales Agrarias de Canarias, ASAGA, COAG, UPA y PALCA, han denunciado este jueves los "reiterados incumplimientos" del Gobierno de España en el abono de las ayudas del Programa de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI adicional), a quien le exigen que rectifique y efectúe una modificación de crédito para cumplir de manera "urgente" con las cuantías adeudadas, que ascienden a 24,9 millones de euros.

Estos fondos sirven para compensar los sobrecostes que soportan los agricultores y ganaderos del Archipiélago, debido a la lejanía e insularidad, así como para impulsar y garantizar la actividad agraria en las islas, según recuerdan las organizaciones profesionales agrarias en una nota de prensa.

Así, puntualizan, el POSEI adicional está recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y la normativa europea garantiza estas ayudas, sin embargo, el Estado "solo ha transferido los 21 millones consignados para las campañas 2022, 2023 y 2024, pero no ha cumplido con el incremento del 20%" para determinadas líneas de la medida III a la ganadería ni con el 10% adicional de la medida I a la producción vegetal.

Esta situación, añaden, ha obligado al Gobierno de Canarias a "adelantar, con fondos propios, un total de 16,4 millones de euros" para cubrir parcialmente las necesidades del sector. Mientras tanto, el impago de los incrementos comprometidos "afectan a la competitividad del sector primario canario, dificultan la planificación de las campañas agrícolas y ganaderas, y ponen en riesgo el mantenimiento del empleo en las zonas rurales".

REIVINDICACIONES

Advierten las organizaciones agrarias que la falta de liquidez obliga a muchas explotaciones a endeudarse o incluso a cesar su actividad, con el consiguiente impacto social y económico en el entorno rural.

En paralelo, el Parlamento canario, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, ya ha instado al Gobierno central a rectificar y a efectuar las transferencias necesarias para resarcir los desembolsos adelantados por la Comunidad Autónoma y cubrir la ficha financiera de este año.

Las organizaciones profesionales agrarias advierten, por todo ello, que no cesarán en las reivindicaciones hasta que se cumplan los compromisos adquiridos, instando al Estado a que apruebe "de una vez por todas" los Presupuestos Generales prorrogados desde 2023.