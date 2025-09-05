Óscar Díez, nuevo gerente del Hospital de La Candelaria (Tenerife)

Archivo - Hospital de La Candelaria - HOSPITAL DE LA CANDELARIA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada este viernes, aprobó el nombramiento de Óscar Díez Gil como nuevo director gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, ante el cese a petición propia del hasta ahora gerente del centro hospitalario, Roberto Gómez Pescoso, a quien el Gobierno agradece los servicios prestados.

Díez Gil, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, es especialista en Microbiología y Parasitología y cuenta, además, con un máster en Dirección Médica y Gestión Clínica y con los títulos de Experto Universitario en Programa de Optimización de Antibióticos (PROA) y en Alta Dirección Pública.

Asimismo, ha tenido estancias formativas en centros hospitalarios como el Mount Sinai Hospital de Toronto, el Hospital Carlos III de Madrid y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Hasta ahora, Díez ocupaba el puesto de director médico del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro en el que también fue subdirector médico, jefe de servicio de Microbiología y Laboratorio Clínico y jefe de sección de Microbiología.

Además, Oscar Díez cuenta con experiencia docente, dado que es profesor de la especialidad Enfermería Comunitaria y Salud Pública II en la Universidad de La Laguna y el curso superior de Dirección y Gestión Sanitaria en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), recoge una nota del Gobierno.

También forma parte de grupos de investigación, innovación y desarrollo como el equipo de investigación del Proyecto ECDC/HERA, del grupo de Estudio del control de la calidad de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), y del Spanish Working Group on MDRTB de la Universidad de Zaragoza, además de contar con diversas publicaciones y documentos científicos y técnicos.