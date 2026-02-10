Ozuna actuará en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tras la Gran Cabalgata

Ozuna - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista puertorriqueño Ozuna actuará en el Carnaval de 'Las Vegas' de Las Palmas de Gran Canaria y lo hará el 28 de febrero, tras la Gran Cabalgata, en el escenario Coca Cola ubicado en la plaza Manuel Becerra.

Ozuna cuenta con reconocimientos como dos premios Latin Grammy por la canción Yo x Ti, Tú x Mí junto a Rosalía, además cinco Billboard Music Award y 12 Billboard Latin Music Award, entre otros. También tiene cuatro récords Guinness, entre ellos, por ser el músico que más veces ha alcanzado los 1.000 millones de reproducciones con sus vídeos de YouTube, según ha informado el Ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

El cantante puertorriqueño saltó a la fama en 2016 cuando con 'La ocasión' de DJ Luian y Mambo Kingz junto con De La Ghetto, Arcángel y Anuel AA. En su trayectoria también figuran trabajos como Odisea (2017), Aura (2018), Nibiru (2019), Enoc (2020), OzuTochi (2022), Cosmo (2023) o Herbolario (2025).

Además hace unos meses lanzó STENDHAL junto al artista colombiano Beéle, en el que fusionan afrobeats con ritmos afrocaribeños y urbanos. En sus diez años de trayectoria ha realizado colaboraciones con otros artistas como Shakira, Christina Aguilera, Camilo, Daddy Yankee, Karol G o Myke Towers.

En esta ocasión Ozuna se suma al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria donde también acutarán Marc Anthony, Olga Tañón, Emily Estefan, el Gran Combo de Puerto Rico, Leoni Torres, Ke Personajes, Luck Ra o Miriam Cruz.