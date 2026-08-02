Pablo Alborán encabezará el festival LOS40 Capital Pop en Santa Cruz de La Palma

Archivo - Pablo Alborán en directo - FESTIVAL LOS40 CAPITAL POP - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantante malagueño Pablo Alborán encabeza el cartel del festival LOS40 Capital Pop, que se celebrará en el recinto portuario de Santa Cruz de La Palma este sábado, 8 de agosto, y donde presentará su gira 'Global Tour KM0', un espectáculo que combina sus grandes éxitos con las canciones de su nuevo álbum, "KM0".

Las entradas para asistir al festival se pueden adquirir en la web de Tomaticket.es, a través de este enlace: https://www.tomaticket.es/es-es/entradas-pablo-alboran-en-la..., según ha informado la organización en nota de prensa.

Pablo Alborán llega a La Palma en un momento de "plena madurez artística", más allá de los premios y las cifras, convirtiéndose sus directos en un "espacio donde la voz, el piano y la guitarra bastan para llenar el escenario" y donde cada actuación del Global Tour KM0 "se vive como una cita distinta" según el lugar que la acoge.

Junto a él se subirán el escenario tres propuestas muy distintas entre sí que completarán el cartel, tales como son Gonzalo Hermida, La Delio Valdez y Dani Kleylein, ampliando así una noche que se presenta como una de las más variadas de la historia del festival, y con Pablo Alborán como principal reclamo.

El evento es una producción de T-REC, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo de La Palma, y el patrocinio de Islas Canarias Latitud de Vida, el Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.