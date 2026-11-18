Archivo - Varios migrantes esperan para ser trasladados al puerto de La Estaca, a 31 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). Unas 300 personas van a ser derivadas desde el puerto de La Estaca en un barco regular de la naviera Armas a otros rec - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de País Vasco va a movilizar un equipo de dos médicos y cuatro enfermeros que se van a desplazar a la isla de El Hierro para colaborar en la atención sanitaria de los migrantes en el hospital de campaña que se va a crear en el CATE de San Andrés.

Así lo ha avanzado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press en la que ha señalado que la medida servirá para "aliviar un poco la situación de desgaste y de fatiga que pueden tener" los sanitarios de la isla que, "con toda la buena intención del mundo están haciendo todo lo que pueden".

En esa línea ha apuntado que una vez se ponga en marcha el hospital de campaña, para el que el Gobierno central ha comprometido una partida de tres millones de euros, se podrán "liberar camas" en el hospital insular de Valverde y se podrá recuperar su actividad normal.

Clavijo ha detallado también que Canarias ha recibido la llegada de unos 16.000 migrantes en la primera quincena de noviembre y quedan unos 6.300, cerca del límite de 7.000 que marca el 'Plan Canarias' diseñado por el Ministerio de Migraciones.

Así, si en lo que va de año el archipiélago han llegado algo más de 21.000 migrantes y se estima que están fuera de las islas unos 14.000.

El presidente ha valorado que la coordinación con el Ministerio de Infancia es "excelente" y van saliendo "poquito" de Canarias "pero con el cauce normal, porque son menores y tienen una atención distinta".

Ha detallado que se ha vuelto a habilitar el centro de menores en el Seminario de La Laguna gracias a la "gentileza" del Obispado porque se tuvo que atender un pico de unos 6.500 pero se ha podido ir llegando otra vez a una cierta "normalización".