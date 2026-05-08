Países Bajos se encargará del regreso del 'Mv Hondius' a su origen el mismo día del desembarco en Tenerife

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha confirmado este viernes "toda la predisposición" ofrecida por el Gobierno de Países Bajos en colaborar en que el buque 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus, continúe con su ruta hacia ese país tras producirse el desembarco de pasajeros en la isla de Tenerife.

La previsión es que el regreso del buque a Países Bajos se produzca el mismo día del desembarco, si bien todo dependerá de cómo y cuándo se efectúe la evacuación de los pasajeros del buque, donde convergerían hasta 23 nacionalidades distintas. Por el momento, a primera hora del domingo arribarán Tenerife Sur aviones procedentes de Países Bajos, España, Reino Unido y EEEU.

Así lo ha avanzado el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, en declaraciones a los medios al término del encuentro celebrado entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el cónsul honorario de Países Bajos, Stan Weytjens, en la isla de Tenerife.

El encuentro entre ambos Ejecutivos habría sido "distendido", según ha detallado Domínguez ante los medios, y en él se habrían abordado los asuntos principales de esta crisis y en los que ambos Gobiernos habrían compartido su "predisposición" a la estrecha colaboración y una "misma visión" en la gestión de la emergencia.

Durante la reunión, Canarias ha solicitado a la Embajada que el buque continúe hacia Países Bajos, país bandera de la embarcación, sin cambio de tripulación, y una vez se produzca la evacuación de pasajeros en Tenerife. Una petición con la que se habría comprometido Países Bajos, que también se encargará de la desinfección del buque.

El país también se ha comprometido a promover la coordinación con los países con pasajeros a bordo de su nacionalidad y generar que la operatividad se haga de forma "inmediata" ante las previsiones de empeoramiento del estado de la mar a partir del próximo martes.

"Tanto la Embajada como nosotros, consideramos que el buque no debe permanecer en Tenerife sino que debe continuar con la tripulación actual para llevar a acabo la desinfección en el país de origen", ha añadido Domínguez, que ha avanzado que la hora de llegada del buque se prevé entre las 3 y 5 de la madrugada del domingo.

Asimismo, y debido a las previsiones de empeoramiento del estado de la mar y el ánimo de promover un desembarco seguro, se cuenta con una ventana de oportunidad "de hasta dos días" para la evacuación de los pasajeros del buque afectado por un brote de hantavirus.