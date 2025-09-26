La Palma contará con una nueva subestación eléctrica en Tajuya (El Paso)

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha anunciado este viernes que La Palma contará con una nueva subestación eléctrica en Tajuya dentro de los acuerdos alcanzados con el Gobierno central sobre la planificación eléctrica del archipiélago hasta 2030.

Ha comentado que esta subestación es una actuación estratégica para garantizar la seguridad del sistema eléctrico y dar robustez al sistema insular, apoyando el desarrollo industrial y turístico, y respondiendo a las necesidades detectadas tras la erupción volcánica.

El consejero ha indicado que "esta es una infraestructura largamente demandada, que lleva más de una década esperándose en la isla", y que "cobra especial relevancia tras los daños sufridos durante la emergencia volcánica, que aceleró este proceso y que hoy se puede decir que será una realidad".

A esto suma "otro hito histórico" logrado por la Consejería tras más de diez años, el fin del corredor sur de La Palma.

Asimismo, explicó que "la nueva infraestructura permitirá acompañar el desarrollo futuro de zonas como Puerto Naos, por lo que generará oportunidades tanto a nivel turístico como industrial".

Para Zapata, "no se trata solo de una mejora puntual, sino de un impulso estructural al Valle de Aridane".

Desde el Gobierno de Canarias se considera que esta subestación será clave para garantizar el suministro eléctrico en una zona industrial que ya antes del volcán tenía problemas de capacidad, y que ahora se encuentra en proceso de reconstrucción por parte del Cabildo.

Uno de los aspectos más importantes, ha destacado Zapata, es que "la subestación permitirá desdoblar la actual línea de Los Guinchos a Valle, creando una alternativa por otro trazado, durante el volcán quedó en evidencia la vulnerabilidad de tener una única línea, y esto dará mayor resiliencia y seguridad para el sistema eléctrico".

Ha señalado, asimismo, que se han coordinado gestiones con la empresa distribuidora: "Se ha avanzado en las gestiones con Endesa para ceder parte de la parcela donde se encuentra el actual centro de distribución, con el fin de instalar allí esta nueva infraestructura eléctrica. Esta actuación será fundamental para el crecimiento y la atracción de oportunidades en toda la zona oeste de La Palma".

LA PALMA COMO PRIORIDAD PARA LOGRAR HITOS ELÉCTRICOS

El consejero también ha querido recordar que "La Palma avanza porque está en la agenda regional" y el Ejecutivo tiene "un proyecto claro, responsable y valiente detrás, en el que reactivamos la isla, la conectamos y la abrimos a nuevas oportunidades, gracias a nuestro Plan energético para La Palma".

Por ello ha querido recalcar la importancia del anuncio para que el corredor eléctrico sur de la isla de La Palma sea una realidad, pues se consigue que se incluya este proyecto en su planificación energética estatal actual y no en la próxima, que es la que ahora se debate, "algo que no solo permitirá avanzar en un necesario desarrollo de energías renovables, sino que también será vital para mejorar la calidad y seguridad del suministro, que actualmente está formado por un único circuito, mitigando con ello también el riesgo de posibles ceros energéticos en la isla".

Asimismo, ha explicado, en relación al próximo concurso para la renovación de grupos convencionales de potencia, competencia del Ministerio, que también se ha arrancado el compromiso para "ser la primera isla en resolver su concurso energético para renovar el parque de generación eléctrica convencional en Canarias, lo que permitirá que La Palma sea la primera isla en renovar sus centrales, evitando así riesgo de futuros apagones".