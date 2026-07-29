Las Palmas de Gran Canaria abre este jueves la reserva de la LPA Estación

Ruta Vegueta Estación LPA 2025, en Las Palmas de Gran Canaria - RAFA CERPA. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

LPA Estación abrirá este jueves, 30 de julio, a partir de las 10.00 horas, en la web www.LPAestación.com, la reserva y venta de entradas para participar en alguna de las 34 experiencias que el evento, promovido por Turismo LPA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, propone en su novena edición.

El evento LPA Estación se celebrará del 13 al 23 de agosto y su programa propone redescubrir la ciudad a través de propuestas de ocio y culturales para todos los públicos, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, ha señalado que esta novena edición "consolida un proyecto que no sólo dinamiza el verano en la ciudad, sino que invita" a la propia gente a "redescubrir y enamorarse de Las Palmas de Gran Canaria. Es una oportunidad fantástica para poner en valor" la identidad, el patrimonio y la oferta de ocio de "una forma alternativa, cercana y de calidad".

En cuanto a la oferta disponible para reservar a partir de este jueves se encuentra un recorrido por la historia de Guanarteme, la huella británica, los templos de Vegueta o la ruta Las mujeres de Galdós.

También habrá música en directo como el concierto crooner de Fasur, jazz y boleros. A lo que se suman actividades de gastronomía y producto local como maridajes de vinos y quesos de Gran Canaria, elaboración de pan de masa madre o el taller del tuno indio en la Orden del Cachorro Canario.

Respecto a las actividades de deporte, bienestar y mar proponen talleres de meditación, de barre, surfing, kayak, paseos en velero y excursiones para conocer desde el mar la Vela Latina Canaria. El programa incluye también planes familiares, en el Parque Doramas, la playa de Las Alcaravaneras y El Confital.

El evento cuenta por primera vez con la colaboración de Guaguas Municipales que facilitará bonos de dos viajes en transporte público a las personas que completen su inscripción en las actividades con el fin de promover la movilidad sostenible y facilitar el acceso a las sedes del evento.

Toda la información detallada de horarios, precios y requisitos de cada actividad está accesible en la web del evento.