Las Palmas de Gran Canaria acoge este miércoles los actos por el Día de la Fiesta Nacional

Día de la Fiesta Nacional en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria acogerá este miércoles, 8 de octubre, los actos principales de la celebración del Día de la Fiesta Nacional, que comenzarán a las 12.00 horas en la Plaza de España, donde se desarrollará un izado solemne de la bandera, al que le seguirá un homenaje a las personas que dieron su vida por España.

Posteriormente, la fuerza participante realizará un desfile terrestre por la Rambla de Mesa y López, en concreto, desde la calle del General Vives hacia plaza de España, según ha informado el Mando de Canarias en nota de prensa.

En esta jornada de celebraciones estará presente personal del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil, Policía Nacional y Unidad Militar de Emergencias, además de miembros de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil y otras asociaciones de veteranos ubicadas en Gran Canaria.

Asimismo, de forma complementaria a las conmemoraciones de la Fiesta Nacional, se han previsto varias actividades, entre ellas, el mismo día 8 de octubre, a las 19.30 horas, en la plaza de Saulo Torón, un concierto de la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias, que estará precedido por un pasacalles que recorrerá el paseo de Las Canteras, partiendo desde la Casa Roja.

Todas las celebraciones del Día de la Fiesta Nacional están abiertas a la participación del público y se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.defensa.gob.es/12octubre/pages/35.html