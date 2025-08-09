Las Palmas de Gran Canaria activa un dispositivo de limpieza para los Fuegos de las Fiestas de San Lorenzo

Un trabajador en el dispositivo de limpieza con motivo de las fiestas de San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área del Servicio Municipal de Limpieza, ha activado un dispositivo de limpieza para los Fuegos de las Fiestas de San Lorenzo, que se celebrarán en la madrugada de este sábado, 9 de agosto, al domingo.

El concejal responsable de Limpieza, Héctor Alemán, ha indicado que los efectivos del servicio llevan semanas acondicionando San Lorenzo para "un día tan especial", por lo que ha agradecido al personal su dedicación en el saneamiento de las calles y espacios abiertos del pueblo, ya que se espera la asistencia de miles de personas, según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

Para el dispositivo de limpieza en la madrugada de este sábado al domingo, el Servicio Municipal de Limpieza movilizará a un total de 38 trabajadores, con tres mandos, seis conductores de camiones baldeadores, una docena de operativos de baldeos, cuatro conductores de barredoras, dos conductores de furgones brigada de barrido manual, ocho operativos de barrido, un conductor de camión recolector y dos operativos de camiones recolectores.

Respecto a los medios mecánicos, se desplegarán 16 vehículos, de los que seis serán camiones baldeadores, cuatro barredoras, dos furgones brigada de barrido manual, un camión recolector y tres vehículos ligeros.

También se amplían el número de contenedores, con la instalación de 35 unidades adicionales con las que se crearán tres islas ecológicas para facilitar la retirada de los residuos que se generen. Estas 'islas' estarán situadas en zonas estratégicas donde se prevé una mayor concentración de personas.

Los efectivos, indican desde el ayuntamiento, se movilizarán antes, durante y después del principal evento de las Fiestas de San Lorenzo, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y que este año cumple 35 años como Fiestas de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.