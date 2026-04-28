Las Palmas de Gran Canaria amplía atención para tramitar certificados de vulnerabilidad, emitiendo 330 en primera semana

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado de que ampliará, a partir del mes de mayo, la atención para la tramitación de certificados de vulnerabilidad vinculado al proceso de regularización extraordinaria, incorporando los martes y jueves horario de tarde, en concreto, de 15.00 a 19.00 horas. En la primera semana ha emitido 330 certificados.

De esta forma, el ayuntamiento mantiene el sistema de atención exclusivamente mediante cita previa, al tiempo que ha incrementado el número de citas disponibles para "mejorar la capacidad de respuesta" ante el elevado volumen de solicitudes registrado en los últimos días, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

La solicitud de cita previa, que podrá realizarse sin Certificado Digital ni Cl@ve Permanente, se tramita a través de la web municipal (https://www.laspalmasgc.es/es/otras-secciones/cita-previa/), del servicio telefónico 010 y de los quioscos digitales ubicados en las Oficinas Municipales.

Además el ayuntamiento mantiene habilitado el procedimiento para su solicitud a través de la sede electrónica municipal, mediante la correspondiente instancia disponible en https://sedeelectronica.laspalmasgc.es/textos/2/doc/Asuntos_..., que deberá presentarse en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía para su posterior derivación a los Servicios Sociales municipales.

En este marco, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se recuerda a la ciudadanía la "importancia de cancelar" la cita previa en caso de haber obtenido ya el certificado por otras vías para facilitar el acceso a otras personas que lo necesiten.

UN TOTAL DE 330 CERTIFICADOS EN LA PRIMERA SEMANA

En la primera semana de funcionamiento de este servicio, informa de que el Ayuntamiento capitalino ha emitido un total de 330 certificados de vulnerabilidad, señalando que se ha consolidado así el "operativo habilitado tanto en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme como en el Edificio Metropol".

Por otro lado, indican que el certificado de vulnerabilidad también puede ser emitido por distintas entidades colaboradoras especializadas en atención social y acompañamiento a personas migrantes como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); la Confederación Sindical de Comisiones Obreras; la Asociación Canaria de Mediadores Interculturales; la Asociación CESAL; la Fundación ECCA Social; y Social Innovation Cluster for Change.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se recuerda que este certificado es necesario en aquellos supuestos en los que no se puedan acreditar otras circunstancias previstas en el Real Decreto 316/2026 y reitera la importancia de acudir a canales oficiales y solicitar cita previa con antelación para garantizar una adecuada tramitación.

Toda la información relativa al proceso de regularización extraordinaria se encuentra disponible en el portal oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, accesible en https://www.inclusion.gob.es/regularizacion.