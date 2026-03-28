Las Palmas de Gran Canaria cierra el 31 de marzo el plazo de solicitud para entrar en las Escuelas de Educación Infantil

Comedor escuela infantil de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado de que el próximo 31 de marzo cerrará el plazo de solicitud de plaza de nuevo acceso en la red de Escuelas Municipales de Educación Infantil para el curso 2026-2027.

La Concejalía de Educación ha ofertado estas plazas en las 11 escuelas infantiles municipales que tiene distribuidas por la ciudad, dirigidas a menores de entre 0 y 3 años, y organizadas en tres tramos de edad: de 0 a 1 año, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Al respecto, la concejala de Educación, Nina Santana, animó a las familias interesadas a presentar sus solicitudes en estos últimos días. Añadió que la red municipal de escuelas infantiles es un recurso "clave" para la conciliación y el bienestar de las familias, con un modelo educativo integral que combina "atención, cuidado y aprendizaje en edades tempranas, además de un sistema de acceso equitativo adaptado" a la realidad económica de cada hogar.

Las escuelas permanecen abiertas once meses al año, de septiembre a julio, de 08.30 a 15.30 horas, al que se suman servicios de acogida temprana desde las 07.30 horas, y de salida tardía, en función de la demanda, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

Respecto al sistema de cuotas, se establece en función de la renta familiar e incluye bonificaciones adicionales para familias numerosas y aquellas con hijos menores de seis años.

En el curso actual, el 65% del alumnado cuenta con cuota cero gracias al sistema de subvenciones municipales, mientras que otro 25% dispone de cuotas reducidas.

Además del servicio de comedor escolar, que subrayan está basado en criterios de alimentación saludable, las escuelas infantiles municipales desarrollan proyectos educativos y actividades complementarias como inglés, yoga infantil, huerto escolar, psicomotricidad y programas de participación familiar, junto a servicios de orientación pedagógica y acompañamiento en el tránsito a la siguiente etapa educativa.

En cuanto al horario de atención para la formalización de solicitudes es de lunes a viernes, de 08.00 a 14.00 horas en los distintos puntos habilitados, a excepción de la Escuela Infantil La Carrucha, que atiende los lunes, miércoles y viernes en ese mismo horario.

Las inscripciones se distribuyen por centros de referencia: Pocahontas (Siete Palmas) para Pocahontas, Pluto y Bambi; Blancanieves (Schamann) para Blancanieves, Los Pitufos y Heidi; Princesa Tenesoya (Pedro Hidalgo) para Princesa Tenesoya y Dumbo; y Pinocho (Tamaraceite) para Pinocho y La Sirenita. La Carrucha (La Isleta) gestiona directamente sus solicitudes.