Las Palmas de Gran Canaria se convertirá los días 20 y 21 de septiembre en epicentro del waterpolo nacional - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria será el epicentro del waterpolo nacional los próximos 20 y 21 de septiembre de 2025 al convertirse en escenario del Torneo de Waterpolo 2025, que está organizado y acogido por el Club Natación Las Palmas.

Según informa la organización en una nota de prensa, el torneo reunirá a algunos de los equipos más destacados del panorama español, como el Real Canoe (Madrid), el CN Helios (Zaragoza), el Santa Cruz Tenerife Echeyde, y el Club Natación Las Palmas, presentándose como una cita imprescindible de la pretemporada 2025/202.

De igual modo, la cita busca servir también como la mejor oportunidad para que jugadores y entrenadores tomen la temperatura de cara a la competición y afiancen su preparación antes del arranque oficial.

En concreto, el Torneo de Waterpolo 2025 reunirá en la capital grancanaria a clubes de la Primera División Nacional y a un representante de la División de Honor.

El Club Natación Las Palmas abrirá sus piscinas y gradas como organizador y anfitrión del evento, para reafirmar su compromiso con la promoción del waterpolo, acercando a los aficionados/as y al público canario en general la posibilidad de disfrutar en directo del que se prevé como un espectáculo deportivo de primer nivel.

DOS DÍAS INTENSOS DE DEPORTE

Con todo, el Torneo promete dos días intensos de deporte. El sábado por la mañana abrirá con un duelo canario entre el CN Las Palmas y el Echeyde, seguido del enfrentamiento entre dos históricos de la Primera División, el Real Canoe y el Helios.

Por la tarde, los locales se medirán a uno de los grandes favoritos, el Real Canoe, para cerrar la jornada con el encuentro vibrante entre el Echeyde y el Helios, un cruce que promete emoción.

El domingo la competición continuará con encuentros que se prevén decisivos entre el anfitrión CN Las Palmas frente al Helios, para seguir con un duelo de máxima intensidad entre el Echeyde y el Real Canoe, dos equipos llamados a ser protagonistas en sus respectivas categorías.

La escalada al podio protagonizará el cierre del torneo, en la tarde dominical del 21 de septiembre con los partidos por el tercer y cuarto puesto y la gran final, que coronará al campeón de este histórico evento. Será un fin de semana en el que Gran Canaria vibrará con emoción, deporte y el mejor waterpolo nacional.