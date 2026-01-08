Las Palmas de Gran Canaria decreta un día de luto oficial por la mujer asesinada en un caso de violencia de género

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha guardado este jueves un minuto de silencio - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado un día de luto oficial durante este viernes, 9 de enero, en señal de condena por el asesinato machista de una mujer presuntamente a manos de su pareja en la capital.

En un comunicado, el Consistorio ha reiterado su compromiso con la lucha contra la violencia machista y recuerda que se trata de una grave vulneración de los derechos humanos que exige una respuesta firme, coordinada y sostenida en el tiempo.

Asimismo, se recuerda que el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ofrece el Servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata, atendido por personal especializado, para todas las formas de violencia contra las mujeres.

Este servicio está disponible las 24 horas a través del número de marcación abreviada 016, por WhatsApp en el 600 000 016, mediante un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico, a través del servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.