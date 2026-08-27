Las Palmas de Gran Canaria será el 25 de septiembre sede del Congreso Estatal de Turismo Activo y Ecoturismo

El Congreso Estatal de Turismo Activo y Ecoturismo será este año en Canarias - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria será el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, sede del Congreso Estatal de Turismo Activo y Ecoturismo.

Así lo ha informado la organización de la cita en un comunicado en el que recuerda que Canarias ya fue sede de la misma en 2019, "lo que refuerza la posición central del archipiélago en el ecosistema del turismo de naturaleza".

En concreto, el congreso está impulsado por Ecoactiva Canarias y la Asociación Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo (ANETAE) con el apoyo de Turismo de Gran Canaria, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la empresa pública Gesprotur y la colaboración de la aseguradora Cáser (Grupo Helvetia).

Así, profesionales, empresas, asociaciones, administraciones públicas, universidades y especialistas compartirán el 25 de septiembre experiencias y desgranarán la situación actual del sector en España.

Además, durante el encuentro analizarán los retos actuales como el cambio de modelo turístico, la regulación en espacios naturales, la digitalización o la adaptación al cambio climático.

Todo ello en formatos ágiles que fomenten la conversación y el diálogo compartido. El Congreso permitirá conocer de cerca las distintas realidades del Turismo Activo, en una clara fase de consolidación, y servirá para dar a conocer las distintas sensibilidades que actualmente están presentes en Canarias, un destino turístico consolidado.

Por su parte, la organización ha señalado que Canarias es la comunidad autónoma con más empresas del sector y que, según los últimos datos publicados por el Gobierno de Canarias, las Islas tienen 1.401 códigos registrales únicos de empresas que realizan actividades de Turismo Activo y Ecoturismo.

Para el presidente de Ecoactiva Canarias y ANETAE, José Luis Echevarría, "este Congreso pretende consolidar una modalidad de turismo que cada vez cobra más importancia".

"Pero como cualquier sector en crecimiento, requiere de la implicación de todas las partes para avanzar. Este Congreso puede ser un buen momento para que el sector sea verdaderamente escuchado", observó.