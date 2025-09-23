El Parlamento de Canarias aboga por un estado palestino y otro israelí y exige un alto el fuego en Gaza

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes una declaración institucional, con el rechazo de Vox, en el que aboga por la existencia de dos estados diferenciados --Palestina e Israel-- como solución al conflicto y exige un alto el fuego.

El texto, leído por la vicepresidenta de la Cámara, Ana Oramas, recoge que los ataques de Hamás contra la población civil israelí "constituyen crímenes de guerra totalmente injustificables" pero al mismo tiempo critica la "campaña de destrucción masiva y desproporcionada" del Gobierno de Israel tras casi dos años.

La Cámara relata que en Gaza ya se registran más de 65.000 personas muertas --de ellas más de 19.000 niños y niñas--, más de 165.700 heridos y casi 2 millones de personas desplazadas "sin acceso garantizado a alimentos, agua potable, atención médica ni refugio seguro".

Asimismo se incide en que en Gaza hay una "hambruna oficial" y que 21.000 niños han adquirido alguna discapacidad desde que arrancó el conflicto, en el que se vulneran los derechos humanos, con ataques a hospitales, escuelas, universidades, instalaciones de Naciones Unidas y centros de culto.

De hecho, más de 240 periodistas y más de 500 trabajadores humanitarios han perdido la vida.

Así, el Parlamento manifiesta su "enérgica condena a la violencia sistemática ejercida contra el pueblo palestino, así como la destrucción deliberada de su infraestructura civil y humanitaria" y se solidariza con todas las víctimas civiles.

Al mismo tiempo insta a la comunidad internacional y en particular a la Unión Europea y al Gobierno de España a intensificar sus esfuerzos diplomáticos y humanitarios para garantizar un alto al fuego inmediato y permanente, la protección efectiva de la población civil, el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria y adoptar medidas de protección temporal a favor de las familias palestinas en una situación especial de vulnerabilidad.

El Parlamento de Canarias subraya también su "compromiso" con la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos y la paz, así como su solidaridad con el pueblo palestino, especialmente con quienes han sido víctimas directas de la violencia, el desplazamiento forzoso o la destrucción de sus hogares e infraestructuras.